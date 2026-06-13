'Farben des Bösen: Schwarz' erobert Netflix-Charts

Die Fortsetzung von 'Die Farben des Bösen: Rot' ist auf Netflix veröffentlicht worden und erobert aktuell die Charts. Der Film basiert auf den Bestsellern der polnischen Autorin Małgorzata Oliwia Sobczak und setzt die erfolgreiche Krimireihe fort. Der Film handelt von einem Staatsanwalt, der in eine Kleinstadt in der polnischen Region Kaschubei versetzt wird und auf dunkle Geheimnisse stößt.

Vielleicht habt ihr schon einmal den Film 'Die Farben des Bösen: Rot' gesehen. Nun ist die Fortsetzung 'Farben des Böden: Schwarz' auf Netflix veröffentlicht worden und erobert aktuell die Charts.

Netflix-Abonnenten haben ein neues Krimi-Highlight entdeckt: 'Farben des Bösen: Schwarz' ist direkt nach seiner Veröffentlichung in den Streaming-Charts gelandet und sorgt für große Aufmerksamkeit. Der Film basiert auf den Bestsellern der polnischen Autorin Małgorzata Oliwia Sobczak und setzt die erfolgreiche Krimireihe fort





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