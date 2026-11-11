Fasching und Martinszug: DWD-Wetterprognose für Deutschland

Deutscher Wetterdienst warnt vor Regen zu Fasching und Martinsumzügen. Temperaturen steigen lokal auf 17 Grad, doch Nässe trübt die Stimmung in den Hochburgen.

Die fünfte Jahreszeit hat heute offiziell begonnen, doch das Wetter scheint nicht ganz mitzuspielen. Während die Narren in den traditionellen Hochburgen feiern, droht dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge im Südwesten und Westen starker Regen. Besonders in den Fastnachtszentren Mainz und Köln warnen Experten vor nassen Kostümen, da die Feuchtigkeit die Laune der Teilnehmer erheblich trüben könnte.

DWD Prognose Starkbewölkt und Nass

Laut der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes bleibt es im Norden, Nordosten und Südosten Deutschlands zeitweise trocken, wobei sich das Wolkenfeld dort gelegentlich auflockert. Im Gegensatz dazu ist ansonsten mit starker Bewölkung oder nebliger Trübung zu rechnen. Der Verlauf des Tages bringt insbesondere im Südwesten, Westen sowie in Teilen der Mittein der Osthälfte erhebliche Niederschlagsmengen, was die Feiern unter freiem Himmel erschwert.

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Temperaturen Steigen Lokal Bis Siebzehn Grad

Trotz der feuchten Bedingungen klettert das Thermometer in einigen Regionen merklich nach oben. Die Tagestemperaturen liegen in der Regel zwischen sechs und dreizehn Grad Celsius, wobei die Werte im Nordosten bei vier Grad bleiben können. Lediglich im Südwesten und entlang der Alpen wird eine Ausnahme erwartet, wo die Temperaturen möglicherweise bis zu siebzehn Grad erreichen. Dies steht im Kontrast zu den kalten Tagen zuvor und sorgt für ein ungewöhnlich mildes Ambiente.

Meteorologe Warnt Vor Nasser Stimmung

Der Meteorologe Jung vom Deutschen Wetterdienst empfiehlt den Narren in den Fastnachtsstädten Mainz und Köln explizit wetterfeste Kleidung. Er begründet dies damit, dass Regen direkt auf die Laune der Feiernden schlagen könnte. Dennoch sieht er am frühen Abend, wenn die Martinsumzüge beginnen, gute Chancen, dass das Wetter trocken bleibt. Diese Hoffnung teilt auch der YouTube-Kanal Kachelmannwetter, der aktuell viel Aktivität über Deutschland meldet.

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Kachelmannwetter Meldet Regengebiet Im Süden

Neben der offiziellen DWD-Prognose warnt auch der bekannte Kanal Kachelmannwetter vor einem ausgedehnten Regengebiet im Süden Deutschlands. Dort wird es ähnlich weitergehen wie an anderen Orten, wobei es entlang der Alpen sonnig und trocken werden könnte. Im restlichen Land bleibt es laut den Analysen meist stark bewölkt sowie zeit- und gebietsweise regnerisch, was die Planung von Outdoor-Veranstaltungen erschwert.

Ausblick Auf Nacht Zum Freitag Und Winter

Für die Nacht zum Freitag prognostiziert der DWD südlich der Donau sowie im Bayerwald zunehmend Regen, während es im Bergland teils zu Schnee kommen kann. An den Küsten geht es mit den Temperaturen wieder runter, da aus Norden deutlich kühlere Luft einströmt. In den Alpen kann die Schneefallgrenze dann auf tausend Meter oder sogar darunter fallen, obwohl Schneefall im Flachland vorerst nicht in Sicht ist.