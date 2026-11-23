Erst Favoritin und dann die Abfuhr: Bauer Chris entscheidet sich überraschend gegen Lea. Die verlässt seinen Hof unter Tränen.

Lea zuvor ganz klar zu seiner Favoritin erklärt, doch nun entscheidet er sich gegen sie und möchte stattdessen Melissa weiter auf seinem Hof kennenlernen. Wie beizu sehen ist, erklärt Chris seiner bisherigen Favoritin in einem Gespräch, dass sie zwar wunderbar und lieb sei, der entscheidende Funke aber nicht übergesprungen sei.

Für Lea kommt diese Kehrtwende völlig unerwartet. Fassungslos versucht sie, seine Entscheidung zu verstehen, und stellt ihn zur Rede: "Warum sagst du mir sowas erst? Um mich dann rauszuwählen? Das macht für mich einfach nicht so Sinn.

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" Besonders die zuvor geweckten Erwartungen machen ihr zu schaffen. Sie wirft Chris vor, sie zunächst in Sicherheit gewiegt und dann plötzlich aussortiert zu haben.

Schließlich verlässt Lea den Hof unter Tränen. Grund für den Sinneswandel des Bauern ist ein besonderer Moment mit Melissa. Dabei hatte die Kandidatin zwischenzeitlich sogar darüber nachgedacht, die Hofwoche vorzeitig abzubrechen, doch dann entwickelt sich zwischen den beiden unerwartet eine stärkere Verbindung. Chris bittet Melissa daraufhin, den Rest der Woche bei ihm zu verbringen – und sie sagt prompt zu.

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Seine Wahl begründet der Landwirt bei"Erst war ich so beeindruckt davon, dass eine Frau mich so umgarnt wie Lea. Aber die Magie und dieses Kribbeln, das war nur bei Melissa.

" Damit entscheidet er sich gegen die Frau, die er kurz zuvor noch als seine Favoritin bezeichnet hatte. Für Lea passen Chris' frühere Aussagen und sein jetziger Entschluss nicht zusammen. Besonders schmerzhaft ist der Korb für Lea, weil Chris von ihren schlechten Erfahrungen aus einer früheren Beziehung wusste. Beimacht sie ihrem Ärger deshalb Luft: "Ich finde es einfach sehr, sehr schwach, leider, dass man einer Frau wieder so Hoffnung macht.

" Anschließend verschärft sie ihre Kritik noch und erklärt:Durch seine Entscheidung sei für sie eine "kleine Welt" zusammengebrochen. Chris beteuert hingegen, dass er Lea keineswegs absichtlich verletzen wollte.

"Ich wollte nicht mit ihren Gefühlen spielen. Das war nicht meine Absicht", stellt er klar. Zugleich räumt er ein, dass Lea tatsächlich seine Favoritin gewesen sei – bis ihm beim Date mit Melissa seine stärkeren Gefühle für sie bewusst geworden seien. Chris, "Bauer sucht Frau", 2026Sarah, Melina, Daniel, Chris, Matthias, Inka Bause, Andi, Björn, Stefan, Thomas, Christian, Hubertus "Hubi" von "Bauer sucht Frau" 2026Ja – er sollte die Frau weiter kennenlernen, für die es wirklich kribbelt.