Wegen der Rückkehr von G8 zu G9 an den Gymnasien ist 2026 fast der gesamte Abiturjahrgang ausgefallen. Das macht sich auch an den Hochschulen im Land bemerkbar.

Wegen der Rückkehr von G8 zu G9 an den Gymnasien ist 2026 fast der gesamte Abiturjahrgang ausgefallen. Das macht sich auch an den Hochschulen im Land bemerkbar.

Düsseldorf - Die Zahl der Studienanfänger ist an den nordrhein-westfälischen Hochschulen deutlich zurückgegangen. Für das Wintersemester 2026/27 haben sich nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes IT. NRW rund 79.000 Studentinnen und Studenten eingeschrieben - fast 16 Prozent weniger als im Wintersemester 2025/26. Wesentlicher Grund sei die nun abgeschlossene Umstellung von acht auf neun Jahre Gymnasialzeit in NRW, durch die es in diesem Jahr viel weniger Abiturienten gab.

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Der letzte G8-Jahrgang hatte 2025 das Abitur abgelegt. Der nachfolgende Jahrgang ist bereits im G9-Modus und macht erst 2027 Abitur. 2026 dagegen fiel der Abiturjahrgang weitgehend aus. Bezogen auf die 36 staatlichen Hochschulen gingen die Einschreibungszahlen um knapp 17 Prozent auf rund 62.000 zurück, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Dabei haben die Universitäten mit 21 Prozent weniger Erstimmatrikulierten den größten Einbruch zu verzeichnen.