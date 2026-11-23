Gegen Bochum bekam der Schwede plötzlich eine Halbzeit – warum dieser Einsatz für ihn so viel bedeutet.

In knapp drei Jahren beim FC St. Pauli hat Erik Ahlstrand nie eine große Rolle gespielt. Das änderte sich für den Schweden beim Sieg gegen den VfL Bochum.

Es war alles anders als sonst für den jungen Mann. Normalerweise kommt Erik Ahlstrand nach Spielen des FC St. Pauli, bei denen er im Kader steht, deutlich später als die Stammkräfte in die Mixed Zone, weil die Reservisten nach Abpfiff immer noch belastende Läufe zu absolvieren haben. Normalerweise kann der Schwede dann unbehelligt gen Kabine eilen. Der Abend des 21.

Also read Fast 15 Jahre nach Baby-Tod: Neuer DNA-Test startet

November 2026 aber hielt viele Neuerungen für ihn bereit.schlugen die Auswechselspieler am Millerntor wie gewohnt Bälle hin und her, bewegten sich ein wenig, um bei der Eiseskälte die Muskulatur aufzuwärmen. Ahlstrand hingegen absolvierte unter Anleitung ein persönliches Programm, hatte da schon die lange Hose abgestreift, nur noch die Jacke überm Trikot. Es war klar: Der 25-Jährige würde mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt werden. Womit die Besonderheiten beginnen.

Seit Januar 2024 gehört Ahlstrand zum Kader des FC St. Pauli, nach Start- und Verletzungsproblemen kam er in der Aufstiegssaison aber auf lediglich eine Kadernominierung beim 2:1 in Hannover. Eine Idee besser lief die erste Bundesliga-Spielzeit, als er einmal im DFB-Pokal und fünf Mal in der Punkterunde eingewechselt wurde - allerdings mit einer Gesamtminutenbilanz von lediglich 41. Was unterm Strich aber immer noch 41 Minuten mehr waren als in der kompletten vergangenen Saison.

Advertisement

Da war der Schienenspieler zudem in der Rückrunde nach Almelo verliehen, wo er zwar häufiger kicken durfte , aber mit Pauken und Trompeten aus der Eredivisie abstieg. Es läuft also quasi Ahlstrands wirklich letzte Chance, bei St. Pauli noch auf einen halbwegs grünen Zweig zu kommen. Und es war ihm am Samstagabend anzumerken, dass ihm die Situation gewahr ist.

Nach Kurzeinsätzen gegen Fürth und im Pokal in Essen nun also eine komplette Halbzeit für den Blondschopf, der den angeschlagenen Lars Ritzka auf der linken Bahn ersetzte und dabei keineswegs verunsichert oder nervös wirkte.

„Natürlich spielt die mentale Komponente im Fußball eine große Rolle“, räumte Ahlstrand nach der Partie ein, als er - anders als sonst - in der Mixed Zone um seine Sicht der Dinge gebeten wurde. „Aber als ich in die zweite Halbzeit ging, hatte ich das Gefühl, genau zu wissen, was zu tun ist. “Exakt diesen Eindruck bekam man auch als Beobachter.

Ahlstrand war gleich drin im Spiel, die ersten Bälle kamen alle an, er behauptete sich auf engem Raum, hatte eine klare Körpersprache.

Advertisement

„Ich habe in den letzten Wochen und Monaten gut trainiert, und ich wollte einfach rausgehen, mich präsentieren und das Beste daraus machen“, sagte er. Das ist ihm, so viel kann man festhalten, gelungen. Und so konnte er nach fast drei Jahren im Klub das besondere Ereignis komplett genießen.

„Es ist ein besonderer Tag, hier rauszugehen und vor all den Fans und zusammen mit den Jungs zu spielen. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet“, sprudelte es aus Ahlstrand heraus.

„Ich glaube, wenn man lange genug hart arbeitet, wird man irgendwann dafür belohnt. Heute hat es sich ein bisschen so angefühlt.

“ Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,