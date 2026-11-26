Der Abschied von Zollschlupflöchern erweist sich als Desaster für den chinesischen Schnellmode-Onlinehändler Shein. Die Aktienperformance des Börsenneulings wird zum Trauerspiel.

Der Abschied von Zollschlupflöchern erweist sich als Desaster für den chinesischen Schnellmode-Onlinehändler Shein. Die Aktienperformance des Börsenneulings wird zum Trauerspiel. Neue Zollpaketgebühren für Kleinsendungen in die EU machen dem chinesischen Billigmodehändler das Leben schwer.

Der Börsengang in Hongkong sollte Shein zum chinesischen Weltkonzern machen. Vier Monate später ist daraus eine Abrechnung geworden. Am Donnerstag fiel die Aktie um weitere 6,5% auf 34 HK-Dollar und liegt nun fast ein Drittel unter dem Ausgabepreis von 49 HK-Dollar. Das dritte Quartal bringt eine herbe Enttäuschung.

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Der Konzernumsatz sank um knapp 6% auf 10,3 Mrd. Dollar. In Europa, Sheins größtem Regionalmarkt, brachen die Erlöse um 28% auf 3 Mrd. Dollar ein.