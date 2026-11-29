Die komplette zehnteilige Fast-Furious-Reihe ist aktuell als Komplettset auf DVD, Blu-ray und 4K zum Sonderpreis bei Amazon verfügbar. Der Artikel erläutert die Zusammensetzung der Sammlung, erwähnt das Spin-Off Hobbs & Shaw und bietet einen kurzen Überblick über die Filmhistorie der erfolgreichen Action-Saga.

Autorennen, Schießereien und irgendwann auch ein kleiner Ausflug ins Weltall: Die „Fast & Furious“-Reihe ist überaus erfolgreich – und aktuell gibt es sie zum Black-Friday-Aktionspreis bei Amazon.

“-Saga. Doch die testosteronschwangere, bleihaltige und PS-starke Action-Reihe rund um Raubzüge, illegale Autorennen, Gedächtnisverlust, Superwaffen und Familie lässt ihre Fangemeinde weiter bangen.und Konsorten verkürzen wollt, euch die Einnahmen von fast zwei Milliarden Dollar schwere Reihe aber noch im heimischen Filmregal fehlt: Kein Problem! Aktuell gibt es alle zehn Teile der offiziellen „Fast & Furious“-Saga als Komplettset auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc zum Black-Friday-Aktionspreis bei Amazon!

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Wichtig zu wissen: Für die volle „Fast & Furious“-Dröhnung reicht die zehn Filme umfassende Collection nicht aus. Denn es gibt ja noch das 2019 im Kino gestartete Spin-Off „, die das „Fast & Furious“-Franchise in früheren Filmen als Schurken betreten haben, dann aber zu Kollegen der Crew rund um Diesels knurrigem Dominic Toretto wurden.