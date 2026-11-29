Fast jeder hat NFC im Handy, aber fast niemand nutzt mehr als eine einzige dieser praktischen Funktionen
In den technischen Daten jedes modernen Smartphones findet sich die Angabe „NFC„. Doch was kann man mit dieser Funktion eigentlich alles machen?...
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Die Abkürzung „NFC" steht für „Near Field Communication“ . Die Technologie ermöglicht den Datenaustausch über kurze Entfernungen von wenigen Zentimetern. NFC ist also als zusätzliche Möglichkeit zur Datenübertragung nebengedacht, wird inzwischen aber vor allem zum Bezahlen, Ausweisen und Entsperren genutzt. Auf den folgenden Seiten findet ihr die wichtigsten Anwendungsbeispiele.
Einige Bluetooth-Kopfhörer und Lautsprecher besitzen einen integrierten NFC-Chip. Haltet ihr euer Smartphone an die entsprechende Stelle, kann es die Kopplung mit dem Audiogerät vereinfachen. NFC übermittelt dabei die notwendigen Informationen für den Verbindungsaufbau. Die eigentliche Audioübertragung läuft anschließend über Bluetooth.
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