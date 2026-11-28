Zwei Flugzeuge der American Airlines berührten sich an den Gates. Die FAA leitet eine Untersuchung ein. Weder Passagiere noch Crew wurden verletzt.

Es gab einen beunruhigenden Vorfall im Flugbetrieb der American Airlines, als zwei Maschinen an den Gates eines US-amerikanischen Flughafens in engste Berührung kamen. Bei diesem Vorfall, bei dem das Leitwerk einer Maschine das Flügelende einer anderen Streifkontakt zugefügt hat, wurden laut Angaben der Federal Aviation Administration (FAA) keine Personen verletzt. Beide betroffenen Flugzeuge wurden nach der Kollision zu ihren Gates zurückgekehrt und umgehend aus dem aktiven Betrieb genommen, um detaillierte technische Inspektion en durchführen zu können.

Details zum Vorfall mit den Flugzeugen

Die FAA bestätigte den Vorfall auf der sozialen Plattform X und versicherte der Öffentlichkeit, dass keine Verletzten zu beklagen seien. Der Vorfall ereignete sich am Freitag nach Ortszeit. Während eines Manövers am Boden habe sich ein Flugzeug jenseits der vorgesehenen Wartelinie befunden und dabei ein anderes aircraft gestreift. Es handelte sich bei beiden Luftfahrzeugen um Maschinen, die im Auftrag der Fluggesellschaft American Airlines operierten und kurz vor dem geplanten Abflug standen. Der eine Flug war ursprünglich für die Strecke nach Dallas vorgesehen, während der andere Flug nach Chicago führen sollte.

Also read Twilight-Regisseurin reagiert auf Robert Pattinsons James Bond-Casting: 'Bin fast aus dem Bett gefallen'

Sofort nach dem Vorfall kehrten beide Flugzeuge zu ihren Positionen an den Gates zurück. Die Luftfahrtbehörde hat daraufhin eine offizielle Untersuchung des Vorfalls angekündigt. Dies dient der Klärung der genauen Umstände und der Überprüfung der Sicherheitsprotokolle am Boden. Bislang liegen keine weiteren Einzelheiten über die technische Beschaffenheit der Schäden an den Rümpfen oder Tragflächen vor, da die Inspektionen erst beginnen werden.

Schilderungen der Passagiere und Zeugen

Die Intensität des Zusammenstoßes wurde von Augenzeugen und Betroffenen bestätigt. US-Medien zitierten mehrere Funksprüche der Piloten, die den Moment der Berührung dokumentierten. Ein Passagier, der dem Fernsehsender CNN den Vorfall schilderte, bezeichnete das Ereignis als wirklich heftig. Solche Beschreibungen unterstreichen die potenzielle Gefährlichkeit, die selbst scheinbar langsame Bodenmanöver bergen können, wenn Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden. Die emotionale Belastung für die anwesenden Personen war offenbar hoch, auch wenn keine körperlichen Verletzungen vorliegen.

Advertisement

Advertisement

Diese Berichte aus der Praxis ergänzen die offiziellen Statements der Behörden. Sie zeigen, wie nah ein solcher Vorfall an einer Katastrophe vorbeigegangen sein könnte. Die Tatsache, dass keine schweren Schäden an der Struktur der Flugzeuge berichtet wurden, ist ein wichtiger Aspekt für die weitere Bewertung. Dennoch dient die Schilderung der Passagiere als warnendes Beispiel für die Notwendigkeit strengerer Kontrollen im Airport-Betrieb.

Auswirkungen auf den Flugbetrieb und den Urlaub

Die Zusammenstöße ereigneten sich in einer Zeit, die für den US-amerikanischen Luftverkehr besondersstressig ist. Zum Zeitpunkt des Vorfalls stand die Feiertagswoche Thanksgiving kurz bevor. Aufgrund dieses Termins war mit einem deutlich höheren Passagieraufkommen und entsprechendem Druck im Flugbetrieb zu rechnen. Bereits zuvor hatten örtliche Wetterbedingungen zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen auf dem betroffenen Flughafen geführt. Diese widrigen Umstände könnten ein Faktor für die erhöhten Risiken am Boden gewesen sein.

Über größere Auswirkungen auf den allgemeinen Flugbetrieb war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der FAA-Angaben zunächst nichts bekannt. Die beiden betroffenen Maschinen werden die Reisekette der betroffenen Passagiere jedoch zweifellos verzögert haben. Die Entscheidung, die Maschinen für Inspektionen aus dem Verkehr zu ziehen, bedeutet, dass sie für die anstehenden Flüge nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies erfordert möglicherweise den Einsatz von Ersatzgeräten, um die Planung der Airlines aufrechtzuerhalten.

Weitere Schritte und Untersuchung durch Behörden

Die Federal Aviation Administration wird den Vorfall nun systematisch aufarbeiten. Ziel ist es, festzustellen, wie es zu der Abweichung von der Wartelinie kommen konnte und ob menschliches Versagen oder technische Defekte im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung könnten zu neuen Richtlinien für das Bodenmanagement an US-amerikanischen Flughäfen führen. Besonders die Einhaltung von Abständen zwischen geparkten und manövrierenden Flugzeugen wird dabei im Fokus stehen.

Advertisement

Advertisement

Für die Fluggesellschaft American Airlines stellt sich die Aufgabe, die betroffenen Passagiere umzubuchen und den Service nach den Inspektionen wieder aufzunehmen. Die Öffentlichkeit wird die weiteren Ergebnisse der FAA-Untersuchung mit Interesse verfolgen. Solche Vorfälle zeigen, dass auch im geschlossenen Flugzeugkörper am Boden eine hohe Aufmerksamkeit geboten ist, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.