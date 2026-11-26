Seit 2017 wird die Thüringer Staatskanzlei saniert. Die Kosten sind inzwischen auf rund 36 Millionen Euro gestiegen. Wann die Arbeiten enden sollen – und was bis dahin noch ansteht.

Seit 2017 wird die Thüringer Staatskanzlei saniert. Die Kosten sind inzwischen auf rund 36 Millionen Euro gestiegen. Wann die Arbeiten enden sollen – und was bis dahin noch ansteht.

Erfurt - Sie ist Machtzentrale und gehört auch architektonisch zu den Wahrzeichen der Landeshauptstadt: Die Sanierung der Thüringer Staatskanzlei dauert auch fast zehn Jahre nach Baubeginn noch an.

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"Die Sanierung der noch ausstehenden Innenbereiche soll im zweiten Quartal 2027 abgeschlossen sein", teilte die Staatskanzlei auf Anfrage mit. Ziel sei es, einzelne repräsentative Räume bereits früher wieder nutzen zu können. Im Laufe der Jahre verlängerte sich nicht nur die Bauzeit - ursprünglich sollte die Sanierung laut Landesamt für Bau und Verkehr bis 2023 abgeschlossen sein, dann war von 2026 die Rede. Auch die Kosten stiegen deutlich.