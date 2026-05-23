Fastfood-Klassiker werden teuer: Aufgerufen wurden für ein Fischbrötchen elf Euro.

Der Artikel beschreibt den Wandel der Preise für beliebte Fastfood-Klassiker.

Die Preise für beliebte Fastfood -Klassiker klettern immer weiter in die Höhe.

"Werden sie zum Luxus? ", fragt sich die Überschrift des Artikels. Hamburg und Berlin im Vergleich. Häufig ge boten Fastfood-Ersatzgerichte wie Döner, Fischbrötchen oder Langos auf dem Volksfest werden nun teuer.

Der Hauptgrund ist, dass dort Konzerte besucht wurden, aus Zeitgründen ein wenig Sightseeing unternommen wurde. Wenn man im Laufe des Tages durch die malerische Speicherstadt spaziert, knurrt irgendwann der Magen. Ein Fischbrötchen mit Backfisch für elf Euro. Für eine Variante mit Krabben müssen zwölf Euro gezahlt werden. Normalerweise hat man den Fischbrötchen für etwa sechs bis acht Euro





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