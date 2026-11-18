Das ambitionierte Fanprojekt Fate of the Galaxy nutzt die FreeSpace 2 Engine für ein tiefgreifendes Star Wars Weltraumabenteuer. Jetzt kostenlos verfügbar.

Das langjährige Fanprojekt "Fate of the Galaxy" ist nun als kostenloser Download für Windows, Linux und macOS zugänglich. Nach fast zwei Jahrzehnten intensiver Entwicklungsarbeit präsentieren die Macher ein expandierendes Space-Simulationsspiel im Universum von Star Wars. Das Projekt verzichtet dabei komplett auf eine kommerzielle Lizenz, sondern baut ausschließlich auf der offenen Engine des klassischen Spiels "FreeSpace 2" auf, das ursprünglich von Volition entwickelt wurde.

Technische Basis und Spielmechanik

Die technische Grundlage für diese ambitionierte Umsetzung bildet "FreeSpace Open", eine von der Community entwickelte Weiterentwicklung der "FreeSpace 2"-Engine. Das Originalspiel wurde im Jahr 1999 veröffentlicht, während der Quellcode bereits im Jahr 2002 von Volition freigegeben wurde. Dies ermöglichte es der Community, jahrelang an der Stabilität und Erweiterung der Software zu arbeiten, ohne dabei gegen die ursprünglichen Nutzungsbedingungen zu verstoßen. "Fate of the Galaxy" benötigt keine Kopie des originalen "FreeSpace 2", da das Projekt vollständig eigenständig läuft.

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In den Schlachten können Spieler als Piloten für die Rebellen, das Imperium oder als unabhängige Freibeuter agieren. Die technische Umsetzung beinhaltet mindestens 64 unterschiedliche Raumschiffe, die über voll funktionsfähige Cockpits verfügen. Dies schafft eine immersive Erfahrung, die von Einzelmissionen und Trainingszenarien bis hin zu komplexen Story-Kampagnen reicht. Der Fokus liegt dabei stark auf der historischen Treue zu den Schlachtszenarien des ursprünglichen Films.

Entwicklungsgeschichte und Herausforderungen

Die Reise zu diesem Release war von erheblichen Hindernissen geprägt, die fast zur Aufgabe des Projekts führten. Im Jahr 2002 unternahmen andere Teams bereits Versuche, Star Wars in die "FreeSpace 2"-Engine zu integrieren, scheiterten jedoch daran, ein releasefähiges Produkt zu liefern. Den Durchbruch brachte erst Anfang 2007, als ein Entwickler unter dem Pseudonym "chief1983" die Projektverantwortung übernahm. Er formte ein neues Team und entschloss sich, alle bestehenden Schiffmodelle zu verwerfen, um eine neuartige Qualität zu gewährleisten.

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Ein schwerwiegender Rückschlag ereignete sich im Januar 2009, als ein Festplattendefekt die Modelle des künstlerischen Leiters zerstörte. Diese Katastrophe zwang das Team, die visuellen Assets komplett neu zu erstellen, was die Timeline erheblich verzögerte. Ein geplanter Open-Beta-Test für Ende 2008 oder Anfang 2009 konnte nicht stattfinden. Stattdessen startete eine private Beta erst im Dezember 2018, gefolgt vom ersten Teaser-Trailer im Mai 2019.

Rechtliche Situation und rechtliche Risiken

Trotz der offenen Quellcodes von Volition bleibt die Nutzung durch kommerzielle Zwecke untersagt, was die kostenlose Verteilung des Modifikationspakets rechtlich absichert. Die Entwickler betonen ausdrücklich, dass keine Verbindung zu Lucasfilm oder Disney besteht und es sich nicht um ein offizielles Produkt handelt. Dennoch bleibt die Toleranz der Rechteinhaber unsicher, da Lucasfilm in der Vergangenheit bereits aktiv gegen Fan-Projekte vorgegangen ist. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Projekt "Apeiron" von Poem Studios aus dem Jahr 2018, das als Remake von "Knights of the Old Republic" in Unreal Engine 4 entwickelt wurde und nach rechtlicher Bedrängnis eingestellt werden musste.

Das Team hat bei der Umsetzung darauf geachtet, alle grafischen Assets von Menschen zu erstellen und generative KI-Technologie bewusst auszuschließen. Die Werte für Schaden, Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit der Schiffe wurden durch die Analyse einzelner Filmszenarien, einschließlich der Schlachten um Yavin und Endor, präzise kalibriert. Diese Detailgenauigkeit soll ein Gefühl vermitteln, das den Originalspielen am nächsten kommt, auch wenn die rechtliche Grauzone weiterhin besteht.

Multiplayer und künftige Planung

Die technische Stabilität des Projekts hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Während die Singleplayer-Kampagnen in den Fokus rückten, läuft der Multiplayer-Modus seit Mitte 2022 stabil über lokale Netzwerke und Online-Server. Die Jahre von 2023 bis 2025 wurden hauptsächlich für die Balance, Optimierung und das sogenannte "Polish" der Spielmechaniken verwendet. Spieler können nun in verschiedenen Szenarien antreten, von Arcade-Modi bis hin zu langwierigen strategischen Schlachten.

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Die ersten drei Kampagnen erzählen verbundene Geschichten zu Beginn des Galaktischen Bürgerkriegs. Durch die jahrelange Hingabe der Entwickler hat "Fate of the Galaxy" ein Niveau erreicht, das professionelle Produkte in der Breite kaum übertreffen. Ob Lucasfilm dies weiterhin duldet oder rechtliche Schritte einleitet, bleibt abzuwarten. Bisher steht das Projekt als freier Download für alle Plattformen zur Verfügung, was es einer breiten Öffentlichkeit ermöglicht, die Vision einer detaillierten Weltraumsimulation zu erleben.