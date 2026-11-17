Nach nahezu zwei Jahrzehnten Entwicklungszeit ist das ambitionierte Fanprojekt Fate of the Galaxy erschienen. Die kostenlose Weltraumsimulation basiert auf FreeSpace Open.

Das lang erwartete Fanprojekt "Fate of the Galaxy" ist nach fast 20 Jahren intensiver Entwicklungszeit endlich veröffentlicht worden. Dieses umfangreiche Weltraumsimulationsprojekt basiert auf der Modding-Engine von "FreeSpace 2" und bietet Spielern eine detaillierte Erfahrung im Star-Wars-Universum. Die Software steht Nutzern kostenlos für die Betriebssysteme Windows, Linux und macOS zum Herunterladen zur Verfügung.

Hintergrund der FreeSpace Open Technik

Der technische Kern des Projekts bildet "FreeSpace Open", eine von der Fan-Community weiterentwickelte Version der ursprünglichen Engine von "FreeSpace 2". Das Basisspiel des Studio Volition erschien im Jahr 1999, und das Unternehmen gab den Quellcode im Jahr 2002 öffentlich frei, was die Grundlage für spätere Modding-Projekte legte. "Fate of das Galaxy" ist somit der konsequente Abschluss einer langen Geschichte fanbasierter Innovation und technischer Anpassung.

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Gameplay-Modus und Schiffsflotten

Spieler können in diesem Titel als Pilot von Raumjägern für die Rebellenallianz, das Galaktische Imperium oder als unabhängiger Freibeuter agieren. Das Angebot umfasst zusammenhängende Story-Kampagnen, einzelne Missionsabschnitte, Arcade- und Trainingsszenarien sowie Mehrspieler-Gefechte sowohl im lokalen Netzwerk als auch über Online-Server. Mindestens 64 verschiedene Schiffe sind integriert, wobei alle Cockpits vollständig interaktiv und funktionsfähig gestaltet wurden.

Historie seit chief1983 Übernahme 2007

Der Projektleiter unter dem Pseudonym chief1983 übernahm die Leitung im Jahr 2007, stellte ein neues Team zusammen und verwarf sämtliche vorherigen Schiffsmodelle. Eine offene Beta war ursprünglich für Ende 2008 oder Anfang 2009 geplant, scheiterte jedoch im Januar 2009, als eine private Festplatte defekt ging und die Modelle des Hauptgrafikers zerstörte. Diese Datenverluste zwangen das Team, die Assets neu zu erstellen, was erhebliche Verzögerungen zur Folge hatte.

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Verzögerungen durch Defekte und Balancing

Eine private Beta-Phase begann im Dezember 2018, und der erste Teaser-Trailer wurde im Mai 2019 vorgestellt. Seit Mitte 2022 läuft der Mehrspielermodus stabil, während die Jahre 2023 bis 2025 mit Balancing, Optimierung und Feinschliff verbracht wurden. Für die Grafik wurde nach Angaben der Entwickler keine generative KI verwendet, sondern alle Assets wurden ausschließlich von Menschen erstellt, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Kampagnen und rechtliche Lage bei Lucasfilm

Die ersten drei Kampagnen erzählen miteinander verknüpfte Geschichten zu Beginn des Galaktischen Bürgerkriegs, wobei einzelne Szenen wie die Schlachten von Yavin und Endor analysiert wurden, um Werte für Schaden, Geschwindigkeit und Wendigkeit der Schiffe festzulegen. Das Team betont ausdrücklich, dass es weder mit Lucasfilm noch mit Disney verbunden ist und das Projekt kein offizielles Star-Wars-Produkt darstellt, da der Rechteinhaber Lucasfilm in der Vergangenheit bereits gegen ähnliche Fanprojekte wie "Apeiron" von Poem Studios im Jahr 2018 vorgegangen ist.