Fate/Strange Fake: Der beste Fate-Anime aller Zeiten?

Fate/Strange Fake begeistert mit spektakulären Animationen und einer fesselnden Handlung. Der Anime spielt in den USA und erreicht Höchstbewertungen auf MyAnimeList. Jetzt auf Crunchyroll streamen.

Der Heilige Gral ruft erneut, und diesmal führt der Krieg mitten in die Vereinigten Staaten.

'Fate/Strange Fake' ist der neueste Ableger des beliebten Fate-Universums und hat sich bereits als einer der besten Animes des Jahres etabliert. Mit atemberaubenden Animationen, einer packenden Handlung und einem eingängigen Soundtrack begeistert die Serie sowohl langjährige Fans der Reihe als auch Neulinge. Die Handlung spielt in einer künstlich erschaffenen Stadt in der Wüste von Nevada, die zum Schauplatz eines brutalen Wettstreits um den allmächtigen Gral wird.

Magier beschwören legendäre Helden aus der Geschichte, die sogenannten Diener, und kämpfen um die Erfüllung ihrer Wünsche. Dabei entfaltet sich ein komplexes Geflecht aus Intrigen, Loyalitäten und Verrat. Obwohl die Serie bereits im März 2025 zu Ende ging, hält sie sich hartnäckig an der Spitze der Streaming-Charts. Auf Crunchyroll belegt sie derzeit den zweiten Platz und erfreut sich großer Beliebtheit.

Auch auf der Bewertungsplattform MyAnimeList wird 'Fate/Strange Fake' hoch gelobt. Viele Folgen erreichen eine Bewertung von 9 oder mehr von 10 Punkten. Besonders hervorzuheben ist Folge 9 mit dem Titel 'Der Albtraum erscheint mit der Dämmerung Londons', die einen Durchschnitt von 9,2 Punkten erzielt hat. Die Serie umfasst insgesamt 13 reguläre Episoden, dazu kommt eine 56-minütige Spezialfolge namens 'Fate/Strange Fake: Whispers of Dawn', die als Vorgeschichte dient und ebenfalls auf Crunchyroll verfügbar ist.

Der Streamingdienst führt den Prolog als 'S1 E-SP', vergleichbar mit einer Folge 0. Fans sollten diese unbedingt vor der Serie schauen, um voll in die Welt einzutauchen. Die Produktion von A-1 Pictures hat Maßstäbe gesetzt. Von der Regie über das Drehbuch bis hin zur musikalischen Untermalung ist alles erstklassig.

Ein begeisterter Zuschauer fasst es treffend zusammen: 'Meiner ehrlichen Meinung nach ist Fate/Strange Fake das Beste, was die Fate-Reihe je hervorgebracht hat, und ich könnte nicht glücklicher sein mit der Arbeit, die A-1 geleistet hat, um diese Serie zum Leben zu erwecken. Die Geschichte, die Regie, das Tempo, der Soundtrack und die Synchronisation waren allesamt erstklassig. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, zu sehen, wie sich die Geschichte Woche für Woche weiterentwickelt hat.

' Für Action-Fans ist dieser Anime ein Pflichtprogramm, und selbst wer die vorherigen Fate-Teile nicht kennt, kann hier problemlos einsteigen. Die beeindruckenden Kampfeinszenierungen und die emotionale Tiefe der Charaktere machen 'Fate/Strange Fake' zu einem unvergesslichen Erlebnis. Trotz des Endes der Serie wird die Diskussion darüber noch lange anhalten, und viele warten gespannt auf mögliche Fortsetzungen oder Spin-offs





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