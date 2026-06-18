Fatih Terim mahnt nach Australien-Pleite zu mehr Toleranz

Nach der Auftaktniederlage der türkischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 gegen Australien meldet sich Ex-Coach Fatih Terim zu Wort. Er kritisiert die heftige öffentliche Reaktion und appelliert an die Fans, während des Turniers weniger auf Fehler zu fixieren sein. Terim verteidigt Trainer Montella und zeigt sich dennoch optimistisch für die restlichen Gruppenspiele gegen Portugal und die USA.

Die türkische Nationalmannschaft startete mit einer enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen Australien ins Turnier, was im Heimatland für heftige Kritik sorgte. Ex-Nationaltrainer Fatih Terim , mehrfach und langjährig im Amt, meldete sich auf seinem YouTube-Kanal zu Wort und sprach von "verbaler Vernichtung" der Mannschaft in den Medien und sozialen Netzwerken.

Er forderte die Fans auf, während des laufenden Turniers mehr Toleranz zu zeigen und erst nach dem Ende der Wettbewerbe Bilanz zu ziehen. Terim verteidigte den aktuellen Trainer Vincenzo Montella gegen die Kritik und bemängelte eine krankhafte Fixierung auf vermeintliche Fehlentscheidungen wie Aufstellungen und Einwechslungen. Gleichzeitig zeigte er sich optimistisch, dass die Türkei die kommenden Gegner Portugal und USA schlagen kann und möglicherweise auch als einer der besten Drittplatzierten ins Achtelfinale einzieht.

Er verwies auf die hohe individuelle Qualität des Kaders mit Spielern wie Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız und Deniz Undav, die jederzeit ein Spiel drehen können. Ob die Mannschaft diese Klasse unter Beweis stellen kann, bleibt abzuwarten





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