Fatlum Elezi in Halle: Noch Vertrag bis 2027, sportlich aber überhaupt keine Rolle mehr

Sportchef Daniel Meyer hat ein Problem mit Fatlum Elezi (27) in Halle. Der Spielmacher hat zwar noch Vertrag bis Sommer 2027, spielt aber sportlich gar keine Rolle mehr. Ein nicht nachvollziehbarer Wegfall.

Fatlum Elezi hat in Halle noch Vertrag bis 2027 – aber nicht wirklich eine PerspektiveMit Burim Halili und Marius Hauptmann hat der HFC zwei Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden.

Weitere sollen folgen, aber Sportchef Daniel Meyer hat auch einen anderen Fall, um den er sich demnächst kümmern muss. Fatlum Elezi (27) ist in Halle aufs Abstellgleis gerutscht. Der Spielmacher hat zwar noch Vertrag bis Sommer 2027, spielt beim aber sportlich gar keine Rolle mehr. Fünf Jokereinsätze stehen in diesem Jahr zu Buche, die letzten drei Spiele und 2026 insgesamt sechsmal stand Elezi gar nicht einmal im Kader.

"Es ist eine schwierige Situation. Wir haben unser Spiel verändert, setzen mehr auf Intensität, Zweikampfführung und Kompaktheit. Und für einen Kreativspieler wie Fatlum ist das nicht einfach und er ist nie wieder richtig hereingekommen.

"In der Hinrunde war der Sommerneuzugang aus Lotte gesetzt, konnte mit zwei Toren und drei Vorlagen die Rolle des Offensivmotors aber nur bedingt erfüllen. Elezi hat in Halle nicht eingeschlagen, aber noch Vertrag. Knifflige Lage. Meyer: \"Da muss man nach der Saison Gespräche führen und entweder sagen, wir drücken den Resetknopf, oder wir finden eine andere Lösung.

\" Stand jetzt geht die Tendenz eher in Richtung Trennung und Vertragsauflösung..





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