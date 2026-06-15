Fauler Kompromiss: Trump-Iran-Abkommen stärkt Mullahs und gefährdet Region

Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran wird in der Analyse als fauler Kompromiss kritisiert, der das iranische Regime wirtschaftlich stärkt und seine aggressive Außenpolitik fördert, während es nur vage Zusagen zum Atomprogramm enthält. Trump sichert sich kurzfristige politische Vorteile, riskiert aber langfristige Instabilität.

Auf den ersten Blick wirkt das Abkommen zwischen den USA und dem Iran wie ein Sieg der internationalen Diplomatie. Die Gefahr eines fortgesetzten Krieges scheint zunächst gebannt.

Die Weltwirtschaft atmet auf, weil in der Straße von Hormus bald wieder freie Fahrt herrschen soll. Doch bei näherem Hinsehen entpuppt sich das Abkommen als fauler Kompromiss, der langfristig das iranische Regime stärken könnte. Obwohl der genaue Wortlaut der Absichtserklärung noch nicht öffentlich ist, deuten verschiedene Berichte darauf hin, dass der Iran lediglich verspricht, über seine Urananreicherung zu verhandeln, während im Gegenzug die baldige Öffnung der Schifffahrtsroute in Aussicht gestellt wird.

Damit zahlt das theokratische Regime in Teheran einen sehr kleinen Preis für erhebliche Zugeständnisse. Zum einen erhält der Iran für mindestens 60 Tage Garantie, dass keine weiteren militärischen Schläge der USA erfolgen. Das Thema Regimewechsel wird vorerst ad acta gelegt, sodass die Mullahs an der Macht bleiben. Die blutige Niederschlagung der Proteste im eigenen Land, bei der etwa 30.000 mutige Iraner ihr Leben ließen, bleibt ohne Konsequenzen.

Zum anderen gelingt es Teheran, sich aus dem wirtschaftlichen Würgegriff der USA zu befreien. Das Abkommen sieht vor, dass die Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird, wodurch täglich wieder Hunderte Millionen Dollar aus Energieexporten in die Staatskassen fließen.

Zudem sollen eingefrorene Milliardenvermögen der iranischen Führung freigegeben werden. Mit diesen finanziellen Mitteln kann der Iran seinSponsoring von Terrororganisationen wie der Hamas und der Hisbollah wieder aufnehmen. Statt den militärischen und wirtschaftischen Druck aufrechtzuerhalten, um das Regime ultimately in die Knie zu zwingen, erhält Trump lediglich vage Lippenbekenntnisse der Mullahs zu ihrem Atomprogramm - und möglicherweise sinkende Ölpreise.

Angesichts der hohen Benzinpreise in den USA und der schlechten Umfragewerte für ihn selbst und seine Republikanische Partei wenige Monate vor den Kongresswahlen kann und will er diese nicht weiter verantworten. So lässt sich der als großer Dealmaker gefeierte Trump mit den Zusicherungen eines Terrorregimes abspeisen, dessen Wort in der Vergangenheit wenig wert war. Sein Deal mit dem Iran ist genauso schlecht wie der von Obama. Das Abkommen ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht.

Es stärkt die Mullahs wirtschaftlich und ermutigt sie zu weiterer aggression, während die internationalen Verhandlungen über das Atomprogramm lediglich verschoben werden. Die kurzfristige Entlastung für den Weltmarkt und die amerikanischen Verbraucher erkauft sich Trump mit der langfristigen Sicherheit der Region und der Autorität des Nichtverbreitungsregimes. Es bleibt zu befürchten, dass dieser faulte Kompromiss den Iran seinem Ziel, eine atomare Großmacht zu werden, näher bringt, während die westliche Welt einmal mehr mit leeren Versprechungen abgespeist wird





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