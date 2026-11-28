Was im Wohnzimmer locker aussieht, entwickelt sich im Studio von 'Bares für Rares' oft zu einer echten Herausforderung.

Was im Wohnzimmer locker aussieht, entwickelt sich im Studio von"Bares für Rares" oft zu einer echten Herausforderung. Verhandlungsgeschick ist oft schwieriger als gedacht. Herbert Strehhuber und seine Frau Barbara traten bei"Bares für Rares" mit einer klaren Preisvorstellung an.

Sie wollten einen stummen Diener, ein italienisches Möbelstück aus den 1950er-Jahren, für 150 Euro verkaufen. Der Experte Detlev Kümmel erkannte das Potenzial des schicken Ablagemöbels und setzte seinen Schätzwert sogar auf bis zu 200 Euro an. Für das Ehepaar ein vielversprechender Start: Die Händlerkarte war sicher, die Hoffnung auf ein gutes Geschäft groß. Im Händlerraum zeigten sich die Profis durchaus interessiert.

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Schon bald stand das Gebot bei exakt dem Wunschpreis, 150 Euro . Bis zu diesem Zeitpunkt lief für Herbert und Barbara Strehhuber also alles nach Plan. Doch eine kurze Nachfrage veränderte den weiteren Verlauf. Händlerin Sarah Schreiber fragte direkt, ob das Gebot bereits ausreiche oder ob Herbert Strehhuber auf mehr hoffe.