FAZ entfernt Gastbeitrag von Mario Voigt nach KI-Verdacht

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat einen Gastbeitrag des thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt gelöscht, nachdem eine KI-Erkennungssoftware einen hundertprozentigen KI-Anteil diagnostizierte und Experten-Zitate nicht zu verifizieren waren. Die Zeitung betont, keine KI-generierten Texte zu veröffentlichen, und kritisiert die Antwort der Staatskanzlei als nicht ausreichend.

Der Gastbeitrag des thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) mit dem Titel "Smartphone 14, Social Media 16" ist von der Website der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ( FAZ ) entfernt worden.

Der Beitrag war ursprünglich am 13. August des vergangenen Jahres erschienen und enthielt die Forderung, dass Kinder unter 14 Jahren kein Smartphone erhalten und Jugendliche erst ab 16 Jahren Zugang zu sozialen Medien bekommen sollten. Auslöser für die Löschung war eine Recherche des Portals "fragdenstaat", bei der der Text durch das Erkennungsprogramm Pangram geprüft wurde. Das Ergebnis wies einen KI-Anteil von 100 Prozent aus.

Zusätzlich ließen sich drei wörtliche Zitate von Experten - dem Psychologen Jonathan Haidt, dem Neurobiologen Gerald Hüther und dem Neurowissenschaftler Manfred Spitzer - nicht verifizieren. Die FAZ betonte in einer Stellungnahme, dass Pangram "mitnichten perfekt" sei und keinen endgültigen Beweis liefere, aber in der Regel ernst zu nehmende Hinweise auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz gebe. Die Zeitung habe klare Regeln für den Umgang mit KI: "Wir veröffentlichen heute und auch künftig keine Originalbeiträge mit von KI generiertem Text.

" Bei Gastbeiträgen gehe man grundsätzlich davon aus, dass sie menschengemacht seien. Um die Vorwürfe aufzuklären, wandte sich die Redaktion an die thüringische Staatskanzlei. Diese antwortete, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Jahr 2026 zum Arbeitsalltag moderner Organisationen und auch zur öffentlichen Verwaltung gehöre.

"KI kann unterstützen, die Verantwortung verbleibt stets beim Menschen", hieß es weiter. Die FAZ erklärte jedoch, dass diese Antwort nicht ausreiche. Daraufhin wurde der Gastbeitrag depubliziert und im Archiv der Zeitung gesperrt. Seit Tagen wird über Texte von Voigt diskutiert, bei denen mutmaßlich KI verwendet wurde.

Thematisiert werden dabei auch ein "Welt"-Gastbeitrag mit dem Titel "Wir brauchen mehr Raum für deutsche Stimmen", bei dem die thüringische Staatskanzlei den Einsatz "moderner digitaler Werkzeuge, darunter KI-Anwendungen" eingestanden hatte, sowie mehrere Reden, darunter Ansprachen zum NS-Gedenken und zur Befreiung des KZ Buchenwald am 6. April 2025





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KI-Vorwurf Mario Voigt FAZ Gastbeitrag Thüringen

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