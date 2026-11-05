Das BZfG in Berlin erhält keine Förderung mehr. Der Psychologe Marius Haag kritisiert den Abbau von Kinderhilfen trotz anti-gewalt-Beschlüssen.

Das Berlin er Zentrum für Gewaltprävention (BZfG) an der Charlottenburger Straße steht vor einer bitteren Zäsur. Seit Dezember 2024 fließen keine Senat smittel mehr für die Arbeit mit Kindern in dieser Einrichtung. Dies bedeutet das abrupte Ende eines spezialisierter Beratungsangebot, das gezielt minderjährige Zeugen häuslicher Gewalt unterstützt. Die Tür zum hinteren Flügel, die Kindern vorbehalten war, ist nun durch eine schwere Metallstange verriegelt. Diese Maßnahme symbolisiert den Zugangssperre für die vulnerable Gruppe, die hier zuvor therapeutische Hilfe fand.

Senkung der Projekte durch Schwarz-Roten Senat

Das BZfG ist eines von rund 600 sozialen Projekten, die dem Sparpaket des Berliner Senats zum Opfer gefallen sind. Die Entscheidung fiel im November 2024 unter der Regierung von Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Die Finanzierungsstreichung gilt als Teil einer umfassenden Kürzungsstrategie, die viele Bereiche der sozialen Arbeit trifft. Das Zentrum war seit seiner Gründung eine wichtige Anlaufstelle für Familien in Krisensituationen. Nun müssen die Verantwortlichen ohne staatliche Unterstützung für die Projekte mit Minderjährigen auskommen.

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Widerspruch zu Anti-Gewalt-Beschlüssen des Senats

Marius Haag, ein Psychologe und Psychotherapeut in Ausbildung, der seit vier Jahren im BZfG tätig war, hält die Entscheidung für falsch. Er verweist darauf, dass die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen eine zentrale Aufgabe des Rechtsstaates sei. Dies wird auch im Beschluss vom 27. März 2026 betont. Der Text fordert umfassende Aufklärung und Prävention für Kinder. Haag fragt sich, wie die Streichung der Finanzierung mit diesen politischen Zielen vereinbar ist. Er betont, dass das BZfG als eine der wenigen Stellen explizit Kinder versorgt hat, die innerfamiliäre Gewalt miterlebt haben. Diese Lücke werde durch andere Angebote nicht geschlossen.

Kritische Arbeit mit traumatisierten Minderjährigen

Marius Haag arbeitet noch an einer Klinik und ist freiberuflich für das BZfG tätig. Er hat mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen vier und 18 Jahren gearbeitet. Ein besonders schmerzhafter Fall betrifft einen Jungen, der mit seiner Mutter in einem Frauenhaus lebte. Der Junge hatte miterlebt, wie sein Vater seine Mutter schlug und an den Haaren durch die Wohnung schleifte. Der Vater griff den Jungen ebenfalls an und warf ihn gegen die Wand. Als die Polizei den Vater verhaftete, war dies nicht die erste Eskalation.

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Ambivalente Gefühle und Folgen des Abbaus

Der Junge zeigte ambivalente Gefühle seinem Vater gegenüber. Einerseits vergötterte er ihn, andererseits hatte er große Angst. Die Polizei hatte ein Kontaktverbot verfügt, weshalb der Sohn seinen Vater nicht sehen durfte. Er fragte jedoch immer wieder nach der Möglichkeit, den Vater zu treffen. Auffällig war, dass der Vierjährige bereits negative Männerbilder verinnerlicht hatte. Er glaubte, ein Mann müsse stark sein. Im Kindergarten fiel der Junge durch aufbrausendes Benehmen auf. Die Mutter wandte sich an das BZfG, um ihrem Sohn zu helfen. Das speziell für Kinder eingerichtete Zimmer wurde aufgelöst. Nur einige Kuscheltiere und Kinderbücher bleiben übrig.

Auswirkungen auf die Jugend- und Familiensozialarbeit

Die Streichung der Mittel wirkt sich auf weitere Bereiche der sozialen Arbeit aus. Neben der Gewaltprävention sind auch Familienberatung, Integrationsprojekte, Suchtprävention und Obdachlosenhilfe betroffen. Marius Haag nutzt seine Erfahrungen, um auf die Folgen des Projektstopps hinzuweisen. Die Arbeit im BZfG diente dazu, Kinder später vor einer Täterschaft zu bewahren. Das Fehlen dieser präventiven Maßnahmen gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Situation im Charlottenburger Altbau bleibt aktuell unbewältigt, da keine Alternativen existieren. Die verriegelte Tür markiert den Zugang zu einer Unterstützung, die vielen Kindern nun fehlt.