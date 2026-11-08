FBI-Ermittlungen gegen Thomas Markle: Identifizierung durch Doria Ragland

Das FBI ermittelt wegen Kindesmissbrauchs gegen Thomas Markle. Seine Ex-Frau Doria Ragland identifizierte ihn auf belastenden Fotos. Herzogin Meghan unterstützt die Ermittlungen.

Die US-Bundesbehörden FBI führen schwerwiegende Ermittlungen gegen den 82-jährigen Thomas Markle, den Vater der britischen Herzogin Meghan. Als zentrale Zeugin in diesem Fall hat Doria Ragland, die Mutter von Meghan und Ex-Frau von Markle, ihren früheren Ehegatten auf zwei umstrittenen Fotografien identifiziert. Diese Aufnahme sollen historische Szenen mit minderjährigen Mädchen dokumentieren, was zu einer Strafanzeige gegen Markle führte.

Fotos als Schlüsselbeweis im Fall

Die vorliegenden Fotografien wurden von den US-Ermittlern sichergestellt und enthalten Darstellungen junger Mädchen, die teils vollständig nackt in Situationen zu sehen sind, die nach Einschätzung des FBI sexuelle Hintergründe aufweisen. Die Herkunft dieser Bilder wird auf einen Zeitraum vor rund vierzig bis fünfzig Jahren datiert. Dies fällt in die Zeit, in der Doria Ragland und Thomas Markle Ende der 1970er-Jahre in Los Angeles相识 wurden und sich verliebten. Die Aufnahmen könnten somit aus der Anfangsphase ihrer Beziehung stammen, bevor die beiden 1979 heirateten und kurz darauf die Tochter Meghan zur Welt kam.

Also read Britische Medien berichten: Meghans Vater Thomas Markle wird in Florida festgenommen

Ablauf der Identifizierung durch Doria Ragland

Doria Ragland bot den Ermittlern ihre Unterstützung an, woraufhin ihr geschwärzte Versionen der beiden kritischen Aufnahmen präsentiert wurden. Auf diesen Versionen waren die betroffenen Mädchen unkenntlich gemacht, um ihre Privatsphäre zu wahren. Trotz der Zensur der Personen im Bild erkannte die 70-Jährige den Mann auf den Fotos eindeutig als ihren ehemaligen Ehemann Thomas Markle. Diese visuelle Bestätigung stellt einen wesentlichen Schritt in der Beweisaufnahme des FBI dar, da sie die Anwesenheit von Markle auf den historischen Aufnahmen belegt.

Advertisement

Rolle von Herzogin Meghan in den Ermittlungen

Auch Herzogin Meghan, die derzeit 45 Jahre alt ist, könnte in den laufenden Untersuchungen eine bedeutende Rolle spielen. Das Verhältnis zwischen der britischen Royals und ihrem Vater Thomas Markle gilt seit Jahren als stark gespannt, und die beiden haben bereits seit geraumer Zeit keinen direkten Kontakt mehr. Dennoch meldet sich eine Quelle bei einer britischen Zeitung zu Wort, die besagt, dass die Herzogin den US-Behörden dabei sehr gerne helfen würde, die Ermittlungen voranzutreiben. Dies steht im Kontrast zur früheren familiären Dynamik, da Meghan erst zwei Jahre alt war, als sich ihre Eltern trennten, und die Scheidung vier Jahre später vollzogen wurde.

Rechtliche Konsequenzen und aktueller Status

Thomas Markle befindet sich derzeit unter strengen Auflagen in Florida, wo er Hausarrest verbüßt und elektronisch überwacht wird. Dies geschah nach seiner ersten Gerichtsanhörung, wobei die Ermittlungen seitdem andauern. Sollte die Justiz die Vorwürfe gegen ihn bestätigen und er verurteilt werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zwanzig Jahren. Markle bestreitet die ihm angelasteten Vorwürfe konsequent. Die genauen Umstände der Straftaten werden in den vorliegenden Strafanzeigen beschrieben, die als schwerwiegend und belastend eingeschätzt werden. Der weitere Verfahrensverlauf wird entscheidend sein, ob die Beweislage, an der Doria Raglands Identifizierung zentral beteiligt ist, vor Gericht Bestand hat.