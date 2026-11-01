Das FBI identifiziert nordkoreanische Hacker als Urheber des größten Krypto-Diebstahls. Binance hat 6,3 Milliarden Dollar verloren und erstattet 90 Prozent der Verluste selbst.

Die US-Bundespolizei FBI hat am Samstagabend offiziell bekanntgegeben, dass der wahrscheinlich größte Diebstahl von Kryptowährung en in der Geschichte auf das Konto Nordkorea s zurückgeht. Nordkorea nische Hacker sollen bei einem massiven Angriff auf die weltweit größte Kryptobörse Binance Vermögenswerte entwendet haben. Die Ermittler machen für diesen Angriff die hackerische Gruppe TraderTraitor verantwortlich, die dem staatlich gelenkten Hackernetzwerk Lazarus zugerechnet wird.

FBI deckt Geldwäsche-Netzwerk auf

Wie die US-Bundespolizei weiter mitteilte, beobachteten die Ermittler in Echtzeit, wie die Täter die geraubten Mittel vorwiegend in Ether umtauschten, die primäre Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks. Anschließend dürften die Vermögenswerte über dezentrale Finanzdienste und Plattformen zum schnellen Tausch von Kryptowährungen weiter verschleiert worden sein. Um die Spurensuche zu erleichtern, veröffentlichte das FBI eine Liste mit rund 500 Adressen im Ethereum-Netzwerk, die TraderTraitor nach deren Erkenntnissen zur Geldwäsche nutzt. Die Behörde forderte Kryptobörsen und andere Branchendienstleister explizit auf, Transaktionen mit diesen Adressen oder daraus stammenden Vermögenswerten zu blockieren, um weitere Verschleierungsversuche zu unterbinden.

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Binance erstattet 90 Prozent der Verluste

Binance hatte den schwerwiegenden Hackerangriff bereits am Donnerstag öffentlich bekanntgegeben. Nach Angaben des Unternehmens, das nach Handelsvolumen die weltgrößte Kryptobörse darstellt, waren Vermögenswerte im Wert von 6,3 Milliarden Dollar betroffen, was etwa 5,6 Milliarden Euro entspricht. Binance erklärte am Samstag, mit eigenen Mitteln bereits Ersatz für 90 Prozent der gestohlenen Kryptowerte beschafft zu haben. Das Unternehmen teilte auf der Plattform X mit, dass seine Zusage unverändert bleibe und die finanziellen Folgen der bei diesem Vorfall gestohlenen Vermögenswerte vollständig übernommen werden.

Es wurde bestätigt, dass mehr als 6,34 Milliarden Dollar zur Deckung der Verluste bereitgestellt wurden. Für die verbleibenden zehn Prozent werde mehr Zeit benötigt, da diese digitalen Vermögenswerte weniger leicht verfügbar seien und komplexere Retrieval-Prozesse erfordern. Für die Nutzer der Plattform, die nach eigenen Angaben 335 Millionen Nutzer zählt, hatte Binance Auszahlungen zunächst ausgesetzt, sie sollten voraussichtlich am Sonntag wieder möglich sein. Zuvor hatte das Unternehmen erklärt, dass Partner rund drei Milliarden Dollar an Kryptovermögen eingefroren hatten, um den Diebstahl und die weitere Ausbreitung der Diebesgüter einzudämmen.

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Hintergründe zur angreifenden Hackergruppe

Die Analysefirma TRM Labs hatte TraderTraitor bereits vor der offiziellen Erklärung des FBI als Verdächtigen identifiziert. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag noch erklärt, dass Washington die Beteiligung Nordkoreas an dem Vorfall prüfte. TraderTraitor wird dem Hackernetzwerk Lazarus zugerechnet, das stark mit nordkoreanischen Geheimdiensten in Verbindung gebracht wird. Diese Einheit wurde 2014 durch den mutmaßlichen Angriff auf das Filmstudio Sony Pictures international bekannt. Zudem wird TraderTraitor auch für den Diebstahl von 1,5 Milliarden Dollar bei der Kryptobörse Bybit im Februar 2025 verantwortlich gemacht.

Marktreaktion und nordkoreanische Militärtests

Nach Bekanntwerden des Binance-Angriffs verzeichneten die Kryptomärkte deutliche Verluste. Bitcoin verlor fast fünf Prozent an Wert, Ether knapp sechs Prozent und die native Währung der Börse BNB sogar fast zehn Prozent. Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter weitreichenden internationalen Sanktionen. Laut einem Bericht der US-Armee aus dem Jahr 2020 zählt die nordkoreanische Cyberkriegseinheit Bürot 121 rund 6000 Beschäftigte, die teilweise vom Ausland aus operieren.

Parallel zu den cyberkriminellen Aktivitäten meldete Nordkorea neue militärische Tests. Das Land habe Sprengköpfe mit Streumunition für taktische ballistische Raketen getestet, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag berichtete. Der Versuch vom Samstag habe dienen sollen, die Einsatzfähigkeit und Wirkung der Gefechtsköpfe zu überprüfen. Nach Angaben der nordkoreanischen Raketenverwaltung könne die Waffe ein Zielgebiet von zwölf bis 13 Hektar vollständig zerstören, was die anhaltenden geopolitischen Spannungen in der Region weiter verschärft.