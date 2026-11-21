Die Verhaftung des gesuchten Drogenbosses Fausto Isidro Meza Flores in Mexiko führt zu Gewalt, brennenden Fahrzeugen und Schießereien in einem Baseballstadion.

Die Festnahme des hochrangigen Drogenbosses Fausto Isidro Meza Flores hat in der nordmexikanischen Region Sinaloa zu schweren Unruhen und martialischen Szenen geführt. Der 44-jährige Mexikaner, international bekannt als El Chapo Isidro, wurde am Freitagabend, dem 20. November 2026, von mexikanischen Bundeskräften in Guasave gefasst. Diese Operation, bei der auch Militärluftunterstützung zum Einsatz kam, markiert einen bedeutenden Schlag gegen die organisierte Kriminalität in der Region, löste jedoch gleichzeitig heftige Vergeltungsmaßnahmen von Seiten der kriminellen Organisation aus.

Wilde Szenen in Guasave nach Verhaftung

Die Behörden bestätigten den Vorfall am Nachmittag des 20. November 2026, als das Ministerium für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Sinaloa (SSPS) eine Warnung herausgab. In einer Erklärung auf der Plattform X wurde die Bürgerschaft aufgefordert, die Zone um Guasave zu meiden, nicht auf die Straßen zu fahren und in Sicherheit zu bleiben. Grund dafür waren Berichte über einen koordinierten Angriff auf Bundesbeamte, der unmittelbar auf die Festnahme von Meza Flores folgte. Die Spannung in der Region ist hoch, da Mitglieder der Meza-Flores-Organisation nicht bereit schienen, den Abtransport des gefassten Anführers kampflos hinzunehmen.

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Blockaden und Schüsse im Kuroda Park

Die Auseinandersetzungen eskalierten zu kriegsähnlichen Zuständen, wie sie in dieser Form seit Jahren nicht mehr in Sinaloa aufgetreten sind. Zeitzeugen und Medienberichte der Tageszeitung La Jornada zufolge blockierten mutmaßliche Angehörige des Kartells die internationale Autobahn Mexiko 15, indem sie brennende Lastwagen als Barrikaden vor die Strecke warfen. Dies sollte den Transport des Inhaftierten erschweren oder stoppen. Parallel dazu kam es zu einem spektakulären Vorfall im Baseballstadion Kuroda Park während eines laufenden Spiels. Dabei fielen Schüsse, was Panik unter den Zuschauern auslöste.

Schutzsuchende und unbekannte Opferzahl

Videoaufnahmen, die auf Social Media geteilt wurden, zeigen die dramatische Situation im Stadion. Tausende Menschen suchten verzweifelt Schutz, duckten sich panisch zwischen die Sitzreihen und versuchten, den Kugeln auszuweichen. Das Stadion war zu diesem Zeitpunkt voll besetzt, was die Gefahr für die unschuldigen Zuschauer deutlich erhöhte. Ob es im Verlauf der Schießereien und der darauf folgenden Unruhen zu Verletzten gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Behörden haben die Informationen dazu bisher nicht vollständig veröffentlicht, was Unsicherheit in der Bevölkerung schürt.

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El Chapo Isidro auf der FBI-Suchliste

Die Festnahme ist das Ergebnis einer langjährigen Jagd auf Fausto Isidro Meza Flores, der seit Februar 2025 auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtlinge des FBI (Most Wanted) stand. Er gilt als der größte Drogenboss in der Region Sinaloa und wird als mutmaßlicher Anführer der schwer bewaffneten Meza-Flores-Organisation eingestuft. Diese kriminelle Vereinigung operiert primär im Norden des Bundesstaates Sinaloa und hat sich auf den schmuggel großer Mengen von Drogen in die USA spezialisiert. Zu den geschmuggelten Substanzen zählen Methamphetamin, Kokain, Fentanyl und Marihuana.

Fünf Millionen Dollar Belohnung für Fahndung

Die Bedeutung dieser Festnahme unterstreicht auch die hohe Belohnung, die das US-Außenministerium ausgesetzt hatte. Für Hinweise, die direkt zur Festnahme oder Verurteilung von Fausto Isidro Meza Flores führen, wurden bis zu fünf Millionen Dollar US-Dollar geboten. Diese Summe reflektiert das enorme Sicherheitsrisiko, das von der Meza-Flores-Organisation ausgeht. Die Kooperation zwischen mexikanischen Bundeskräften und internationalen Partnern wie dem FBI hat nun zu einer ersten greifbaren Ergebnis geführt, auch wenn die unmittelbaren Folgen der Verhaftung in Form von Gewalt und Chaos noch nicht eingedämmt sind.