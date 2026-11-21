Das FBI ermittelt wegen eines mutmaßlichen Hackerangriffs auf die NCIC-Datenbank. Parallel befallen Cybersicherheitsprobleme das Zahlungssystem des Landwirtschaftsministeriums.

Das FBI hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen unbefugten Zugriffs auf eine zentrale Datenbank der US-Strafverfolgungsbehörden eingeleitet. Dies berichtete der Sender CNN unter Berufung auf zwei Personen, die mit den laufenden Untersuchungen vertraut sind. Im Fokus der Ermittlungen steht das National Crime Information Center, kurz NCIC, welches als nationales Informationsaustauschsystem für Strafverfolgungsbehörden dient.

Mechanismus der nationalen Sicherheitslücke

Diese spezifische Datenbank fungiert als kritische Infrastruktur, über die Behörden auf Bundesebene, in den Bundesstaaten und auf kommunaler Ebene Daten zur Strafjustiz und Strafverfolgung austauschen. Sie speichert und verarbeitet detaillierte Informationen über aktive Haftbefehle, frühere Vorstrafen sowie Ergebnisse von Hintergrundüberprüfungen. Sollte sich der Verdacht eines unbefugten Zugriffs bestätigen, handelt es sich um den zweiten bekannten Eindringversuch in Systeme der Bundespolizei innerhalb weniger Monate.

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Stakeholder und aktuelle Sicherheitswarnungen

Ein ehemaliger Beamter des FBI betonte gegenüber CNN die immense Bedeutung des kompromittierten Systems für den täglichen operativen Einsatz. Jeder Tag verlassen sich Beamte im gesamten Land darauf, gefahrfrohende oder gesuchte Flüchtige schnell und zuverlässig zu identifizieren. Die potentielle Sicherheitseinschränkung stellt daher ein erhebliches Risiko für die nationale öffentliche Sicherheit dar, da der Austausch lebenswichtiger Echtzeitdaten beeinträchtigt werden kann.

Parallelangriff auf das Landwirtschaftsministerium

Unabhängig von den Vorfällen beim FBI betrifft eine weitere Cyberattacke das US-Landwirtschaftsministerium. Laut Berichten des Senders NBC News vom Freitag, Ortszeit, ereignete sich dieser Vorfall in dieser Woche. Zwei ehemalige Mitarbeiter gaben an, dass das Ressort seine Beschäftigten bereits am Donnerstag über den Sicherheitsvorfall informiert habe. Primär betroffen von diesem Angriff scheint die Zahlungsdatenbank des Ministeriums zu sein.

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Konsequenzen für Landwirte und weitere Datenrisiken

Über das spezifische, angegriffene System werden finanzielle Mittel direkt an Landwirte im ganzen Land überwiesen. Dies führt zu möglichen Verzögerungen oder Unterbrechungen der finanziellen Unterstützung für den Agrarsektor. Darüber hinaus warnen ehemalige Angestellte davor, dass das kompromittierte Zahlungssystem potenziell als Hintertür zu weitaus sensibleren Datenbeständen genutzt werden könnte.

Gefährdete Daten und fehlende Täteridentifikation

Zu den potenziell gefährdeten sensiblen Daten zählen unter anderem detaillierte Informationen zur Lebensmittelsicherheit sowie umfangreiche Forschungsergebnisse zu Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Bisher ist nicht bekannt, welche Gruppierung oder welcher Staat hinter dem Angriff auf das Ministerium steht. Die Cybersicherheitsbehörde CISA verwies auf eine Anfrage an das Landwirtschaftsministerium. Von dort lag zunächst keine offizielle Stellungnahme vor. Das FBI selbst reagierte ebenfalls nicht auf eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.