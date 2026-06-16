FBI vereitelt geplanten Anschlag auf Trump-Geburtstagsfeier im Weißen Haus

US-Behörden haben einen mutmaßlichen Anschlag auf die UFC-Kampfnacht zum 80. Geburtstag von Donald Trump vereitelt. Der Plan sah explosive Drohnen und Scharfschützen vor, um Panik unter den Gästen zu erzeugen. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen, darunter einen 19-Jährigen, der zuvor von seiner Mutter gemeldet wurde.

Das FBI hat nach eigenen Angaben einen geplanten Anschlag auf die Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vereitelt. Die mutmaßlichen Attentäter sollen einen Angriff während der UFC-Kampfnacht auf dem Gelände des Weißen Hauses geplant haben.

FBI-Chef Kash Patel teilte mit, dass die US-Behörden die Attacke rechtzeitig verhindern und mehrere Verdächtige im Rahmen einer länderübergreifenden Operation festnehmen konnten. Fünf Festnahmen wurden in Bundesstaaten wie Ohio, Missouri und Kalifornien bestätigt. Der Plan sah vor, explosive Drohnen einzusetzen, um Gebäude in der Nähe der Veranstaltung anzugreifen und dadurch Panik unter den etwa 4000 geladenen Gästen und den zahlreichen Schaulustigen zum Public Viewing auszulösen. Die fliehende Menge sollte dann in die Schusslinie eines vorbereiteten Scharfschützen-Teams getrieben werden.

Zudem war eine zweite Angriffswelle geplant, um das Tor des Weißen Hauses zu stürmen. Die Ermittler konnten angeblich auf verschlüsselte Signal-Chats zugreifen, in denen mindestens 23 Nutzer den Anschlag besprachen. Einer der Festgenommenen, der 19-jährige Tycen Proper aus Ohio, soll während eines Verhörs mehrere mutmaßliche Mitverschwörer mit ihren Online-Namen genannt haben.

Nach den Unterlagen gestand er, dass eine mit Sprengstoff beladene Drohne über dem Veranstaltungsort explodieren sollte, um eine Evakuierung zu erzwingen und anschließend bewaffneten Angreifern den Zugang zu hochrangigen Zielen zu ermöglichen. Propers Mutter hatte sich bereits am 10. Juni, vier Tage vor dem Event, aus Sorge um ihren Sohn an die Polizei gewandt. Sein Vater erklärte den Ermittlern, dass Tycen rund 3000 Dollar seines Abschlussgeldes für Campingausrüstung, ballistische Schutzplatten, Waffen, Munition und Magazine ausgegeben habe.

Neben Proper wurden drei weitere Beschuldigte identifiziert: Abraham Alvarez, Bryan Roa und Michael Thomas. Der Secret Service unter Direktor Sean Curran bestätigte, dass auch seine Behörde rund um die Uhr an der Identifizierung und Zur Rechenschaftziehung der Verantwortlichen gearbeitet habe. Die Geburtstagsfeier fand am Südrasen des Weißen Hauses statt und wurde von Tausenden Besuchern, darunter Politikern, Prominenten und Soldaten, besucht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FBI Anschlag Vereitelt Donald Trump Weißes Haus Explosive Drohnen Scharfschützen Festnahmen Signal-Chats Tycen Proper Secret Service

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FBI: Mutmaßlicher Anschlag auf Trumps Käfigkämpfe vereiteltDrohnen mit Sprengstoff, Scharfschützen und eine Erstürmung des Weißen Hauses: Das FBI hat nach eigenen Angaben einen Anschlagsplan auf ein Kampfsportevent am Geburtstag des US-Präsidenten verhindert.

Read more »

FBI: Mutmaßlicher Anschlag auf Trumps Käfigkämpfe vereiteltWASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Bundespolizei FBI hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Anschlag auf ein Kampfsportevent vor dem Weißen Haus am vergangenen Sonntag - dem Geburtstag von US-Präsident

Read more »

Donald Trump: FBI will möglichen Anschlag auf Geburtstagsfeier des US-Präsidenten vereitelt habenDonald Trump feierte am Sonntag seinen 80. Geburtstag mit einem Käfigkampf. Nun teilt FBI-Chef Patel mit, die Behörden seien zuvor auf eine »potenzielle Bedrohung« aufmerksam geworden. Medien berichten über konkrete Angriffspläne.

Read more »

FBI-Chef: Möglicher Anschlag auf Käfigkampf zu Trump-Geburtstag vereiteltDie US-Behörden haben nach Angaben der Bundespolizei FBI einen möglichen Anschlag auf die Käfigkampf-Veranstaltung zum 80. Geburtstag von Präsident Donald

Read more »