Am Samstagmorgen versuchten zwei Personen eine Attacke auf das Secret Service, die für die Sicherheit des Präsidenten verantwortlich ist, und weiteten Feuer mit Pistolen aus. Die intregentionale Nachrichtendienste FBI und CSI 교환 berichten von Schüssen und Verletzten während eines solchen Vorfalls im Umfeld des Weißen Hauses in Washington, USA.

In der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington fielen Verteidigungsbeamten der FBI Schüssen. Beamte befanden sich vor Ort und unterstützen den Secret Service , schrieb FBI -Chef Kash Patel auf der Plattform X. Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland tweetete, dass es sich um ein landesweit bekanntes Szenario handele und dass man sich an die Bundespolizei und das US-Gleich দেশ verweisen könne.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen Beamten, dass zwei Personen bei einer Auseinandersetzung mit dem Secret Service in der Nähe der Regierungszentrale angeschossen und verletzt worden seien. Ein Vertreter der Sicherheitsbehörden der Nachrichtenagentur Reuters fügte hinzu, dass eine der beiden Personen zuvor einem Kontrollpunkt an der 17. Straße und der Pennsylvania Avenue genähert und auf die Beamten geschossen sei. Der Gesundheitszustand des Verdächtigen, der in das George Washington Hospital gebracht wurde, war zunächst unklar.

Insidern zufolge handele es sich um eine psychisch gestörte Person, gegen die bereits ein Betretungsverbot für das Gebiet bestand. Auch der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise von zwei Verletzten, darunter soll ein Verdächtiger sein. Insgesamt soll es von 15 bis 30 Schüssen gegeben haben.

Die Polizei der Hauptstadt teilte auf X zunächst lediglich mit, dass der für die Sicherheit des Präsidenten zuständige Secret Service wegen eines Vorfalls an einer Kreuzung im Umfeld des Weißen Hauses im Einsatz sei. Mehrere US-Medien hatten zuvor von Schussgeräuschen berichtet. Vom Sender ABC News hieß es, dass der Nordrasen des Weißen Hauses vom Secret Service geräumt worden sei. Reporter seien angewiesen worden, schnell in den Presseraum des Weißen Hauses zu laufen.

Auch Reporter von CBS News berichteten, dass die Geräusche wie Schüsse geklungen hätten. US- Präsident Donald Trump befand sich am Samstag prinzipiell im Weißen Haus. Er hatte dort unter anderem Gespräche über ein Abkommen für ein mögliches Ende des Iran-Kriegs geführt





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