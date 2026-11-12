FC Andorra gibt Owono Entscheidungsfreiheit nach Tod von De Miguel

FC Andorra erlaubt Jesús Owono freie Entscheidung zur Karrierefortsetzung nach dem tödlichen Unfall mit Jesús de Miguel. Trainer Carles Manso bestätigt vollen Rückhalt des Klubs für den Torhüter.

Der spanische Verein FC Andorra hat Torhüter Jesús Owono vollständige Handlungsfreiheit eingeräumt, um seine berufliche Zukunft nach dem tödlichen Zusammenstoß mit dem Stürmer Jesús de Miguel zu bestimmen. Trainer Carles Manso erklärte am Donnerstag, dass Owono jederzeit und ohne externen Druck entscheiden könne, ob er seine Fußballlaufbahn fortsetzen oder beenden möchte. Der Klub stellt sicher, dass Owono diesen Prozess in absoluter Ruhe durchlaufen kann.

Freiraum für Owono nach tödlichem Unfall

Der spanische Stürmer Jesús de Miguel starb im Alter von 30 Jahren, nachdem er bei einem Zweitligaspiel am 2. November mit Owono kollidiert war. Der Angriffsspieler von CD Teneriffa verstarb am folgenden Morgen im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls. Manso betonte, dass Owono den Raum hat, um jede Entscheidung zu treffen, sei es den Rücktritt oder die Rückkehr auf das Spielfeld. Dieser Zeitraum ist notwendig, damit Owono das Gefühl gewinnen kann, bereit für eine solche Weichenstellung zu sein.

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Owono hat nach dem Trauerfall öffentlich geäußert, dass dies die schlimmsten Tage seines Lebens waren. Der 25-Jährige trainiert bis auf Weiteres nicht mit der Mannschaft des FC Andorra. Der Klub hat die Situation so gelassen, dass Owono selbst das Tempo vorgibt, wann er sich in der Lage sieht, eine finale Entscheidung über seine Karriere zu treffen. Dies umfasst sowohl den Wunsch, weiterzuspielen, als auch die Möglichkeit, den Sport aufzuhören.

Polizeiermittlung und mögliche Sperre durch Verband

Neben den emotionalen Belastungen durch den Tod von de Miguel steht Owono vor rechtlichen und sportlichen Konsequenzen. Der spanische Fußballverband könnte eine Sperre gegen Owono verhängen, da er für das Foulspiel vom Feld gestellt worden war. Zusätzlich hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, was in vergleichbaren Fällen mit tödlichem Ausgang üblich ist. Diese Verfahren können zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen, bevor sportliche Maßnahmen definitiv getroffen werden.

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Trainer Carles Manso versicherte, dass Owono zutiefst von der Situation betroffen sei und keine Absicht bestand, einen so tragischen Ausgang zu provozieren. Manso betonte, dass Owono leider mit der Tragödie leben muss, die aus dem Zusammenstoß resultierte. Der Verein nimmt diese Umstände ernst, setzt Owono aber keinen Druck aus, solange die rechtlichen Klärungen noch nicht abgeschlossen sind. Die Unsicherheit durch das Ermittlungsverfahren könnte die Entscheidung über die Karrierefortsetzung weiter verzögern.

Bereitschaft für das nächste Ligaspiel bei Almería

Der FC Andorra muss am Samstag bei der UD Almería die erste Partie seit dem Unfall bestreiten. Bisher war Owono an keiner Trainingsaktivität beteiligt, sodass unklar bleibt, ob er im Tor stehen wird. Die Mannschaft steht unter großem öffentlichem und medialem Druck, da der Vorfall in Spanien für großes Aufsehen sorgte. Fans und Spieler von CD Teneriffa hatten bereits am Wochenende eine Gedenkveranstaltung für Jesús de Miguel abgehalten.

Bei der Beisetzung von de Miguel waren rund 400 Trauergäste anwesend, darunter hochrangige Persönlichkeiten wie der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente und der Real-Madrid-Präsident Florentino Perez. Diese hohe Wertschätzung zeigt, welch tiefen Einschnitt der Tod des Angreifers in die spanische Fußballgemeinschaft hinterlassen hat. Owono und FC Andorra müssen nun abwarten, wie sich die rechtlichen und sportlichen Entwicklungen entwickeln.

Emotionale Wucht und öffentliche Reaktionen

Die emotionale Wucht des Vorfalls wirkt bis heute nach und prägt die öffentliche Wahrnehmung des Vorfalls. Owono hatte zuvor von den schlimmsten Tagen seines Lebens gesprochen, was die menschliche Dimension der Tragödie unterstreicht. Der FC Andorra positioniert sich unterstützend, ohne die rechtlichen oder ethischen Fragen zu umgehen. Die Kombination aus strafrechtlicher Ermittlung und möglicher sportlicher Sanktion schafft eine einzigartige Situation für den Torhüter.

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Die nächsten Schritte hängen davon ab, wie sich die polizeilichen Ermittlungen sowie die Anfragen des spanischen Fußballverbands entwickeln. Bis dahin genießt Owono die volle Unterstützung des Klubs, um seine persönliche Lage zu klären. Die Entscheidung, ob er wieder auftritt, liegt vollständig bei ihm und soll ohne äußeren Zwang getroffen werden. Dies spiegelt den Respekt des FC Andorra vor der menschlichen Tragödie wider, die mit dem Unfall von Jesús de Miguel begann.