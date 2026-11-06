FC Andorra: Jesus Owono trauert und überlegt Karrierende nach tödlichem Foul

Jesus Owono leidet unter dem Tod von Jesus de Miguel. Der Torhüter zieht ein Karriereende in Erwägung, während FC-Owner Gerard Pique ihn unterstützt.

Der spanische Fußball befindet sich weiterhin in einer tiefen Trauerphase nach dem tragischen Tod des Stürmers Jesus de Miguel. Der 30-Jährige verstarb an den Folgen eines massiven Fouls im Zweitligaspiel zwischen CD Tenerife und dem FC Andorra. Seine Beisetzung in seiner Heimatgemeinde fand jüngst statt, doch die emotionalen Wogen um den Vorfall liegen noch lange nicht.

Aus dem Stab des FC Andorra erreichen Nachrichten, die das schwere psychische Leiden des beteiligten Torhüters Jesus Owono beleuchten. Der 25-Jährige Nationalkeeper hat sich seit der Rückkehr seines Vereins nach Andorra fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sein Zuhause nicht mehr verlassen. Das Verhalten des Spielers wird als klare Reaktion auf das schwere Unrecht dargestellt, das er verursacht hat.

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Unterstützung durch Pique und Mannschaft

Trotz der Isolation ist Owono nicht auf sich allein gestellt. Seine direkten Mannschaftskameraden sowie der Klubbesitzer Gerard Pique stehen ihm laut Berichten pausenlos bei. Diese intensive Betreuung dient dazu, die schockierenden Geschehnisse des Spiels gemeinsam zu verarbeiten. Pique, der selbst als ehemaliger Star bei FC Barcelona und Atlético Madrid bekannt ist, begleitet die schwierige Situation mit höchster Sensibilität.

Auch die Anhängerschaft des Klubs greift ein. Fanclubs des FC Andorra haben Owono einen offenen Brief zukommen lassen, um ihm in dieser extrem schwierigen Zeit moralischen Zuspruch zu gewähren. Die Demonstration von Solidarität zeigt, dass viele Anhänger versuchen, zwischen dem sportlichen Fehlverhalten und der menschlichen Tragödie zu unterscheiden.

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Karriereende und psychische Folgen

Die Belastungsspitze für den Keeper ist immens, da er die Konsequenzen seines Handelns voll durchdrungen hat. Wie der englische Daily Mirror berichtet, überlegt Jesus Owono derzeit sogar ein vorzeitiges Karriereende. Die schwerwiegenden Folgen seines Fouls und die damit verbundenen extremen Schuldgefühle prägen seinen Alltag. Besonders belastend ist für ihn die Tatsache, dass Jesus de Miguel eine Frau und einen 18 Monate alten Sohn zurücklässt.

Owono selbst hat sich bereits über die sozialen Netzwerke des FC Andorra geäußert. Er erklärte, dass er weiß, welche Herausforderungen vor ihm liegen und er allem zukünftigen Geschehen mit größtem Respekt begegnen werde. Gleichzeitig betonte er, dass sein Geist momentan ausschließlich bei Jesus de Miguel ruhe und er an nichts anderes denken könne.

Disziplinarische Sanktionen und Reue

Die sportlichen und rechtlichen Konsequenzen des Vorfalls stehen noch aus, doch die erste Hürde ist bereits genommen. Nach dem verhängnisvollen Foul erhielt Owono direkt die Rote Karte. Laut Berichten der Sportzeitung AS droht dem Nationaltorhüter von Äquatorialguinea nun eine Sperre von bis zu zwölf Spielen. Dieses Maß wird als sehr schwerwiegend eingestuft und unterstreicht die Schwere des Regelverstoßes in der spanischen Segunda División.

Gerard Pique war zudem mit einer Delegation des FC Andorra an der Beisetzung von Jesus de Miguel teilgenommen. Sein persönliches Engagement vor Ort zeigt, dass der Verein die Verantwortung für den Umgang mit seinem Spieler ernst nimmt. Die Kombination aus menschlicher Unterstützung und den drohenden sportlichen Sanktionen bildet den aktuellen Rahmen der Entwicklung rund um diesen skandalösen Fall im spanischen Profifußball.