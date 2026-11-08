FC Arsenal vor Tabellenspitze, Manchester City verliert bei Nottingham Forest

Manchester City erleidet die dritte Niederlage in Folge bei Nottingham Forest. Der FC Arsenal festigt seine Tabellenspitze mit einem Sieg gegen Hull City.

Manchester City hat einen weiteren schweren Rückschlag in der englischen Premier League hinnehmen müssen. Am Samstag unterlag das Team von Trainer Pep Guardiola bei Nottingham Forest mit 1:3 (Halbzeitstand 0:2). Diese dritte aufeinanderfolgende Ligapleite könnte den Verein aus Manchester dazu veranlassen, den Anschluss an den Tabellenführer und Titelkandidaten FC Arsenal frühzeitig zu verlieren. Die Defizite im Punktstand wachsen damit zusehends.

Details zum Spielverlauf und Torschützen

Nottingham Forest um den ehemaligen Bundesligatrainer Oliver Glasner dominierte weite Teile der Partie. Die Tore für die Heimmannschaft erzielten Liam Delap in der 18. und 73. Minute sowie Jair Cunha bereits in der 6. Minute. Ein Treffer von Rayan Cherki in der 52. Minute war für Manchester City zu wenig, um das Blatt noch zu wenden. Der Starstürmer des City-Teams, Erling Haaland, blieb in diesem konkreten Match ohne Torbeteiligung, was die Offensive des Gegners zusätzlich unter Druck setzte.

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Der FC Arsenal hat seine Führung an der Tabellenspitze derweil gefestigt. Die Londoner gewannen ihr Spiel am selben Wochenende mit 1:0 (0:0) gegen Hull City. Kapitän Martin Ødegaard erzielte in der 72. Minute den entscheidenden Siegtreffer. Mit diesem Erfolg haben die Gunners nun fünf Ligaspiele in Folge für sich entschieden und zeigen sich in einer beeindruckenden Serieserie.

Aktueller Tabellenstand und Länderspielpause

Durch die Niederlage geht Manchester City nun mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal, das ebenfalls 27 Punkte hat, in die bevorstehende Länderspielpause. Nach der Pause steht am 21. November erst wieder ein Heimspiel gegen einen nicht näher genannten Gegner an, was den Druck auf das Team aus dem Nordwesten Londons erhöht hat. Die City-Blues müssen nun dringend wieder Punkte sammeln, um die Titelchancen nicht vollständig zu verspielen.

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Für die Spieler des FC Arsenal steht zudem die internationale Pause bevor. Kai Havertz, der in der Startelf gegen Hull City stand und nach 63 Minuten ausgewechselt wurde, wurde für die kommenden Nations-League-Spiele in Serbien und gegen die Niederlande nominiert. Diese Partien finden am 13. und 16. November statt. Havertz ist somit Teil der Aufstellung, die ihre nationalen Verpflichtungen in der Premier League hinter sich lassen muss, um auf internationaler Bühne zu agieren.

Weitere Ergebnisse und Nationalelf

Während die großen Vereine um Titel kämpfen, gab es auch andere interessante Resultate im Umkreis der Premier League. Der ehemalige Nationalstürmer Kai Havertz, der für die Nationalmannschaft nominiert wurde, sah am Samstag ein 1:1 (0:0) beim FC Fulham gegen Newcastle United. Dieses Unentschieden zeigt, dass die Konkurrenz für die Top-Teams weiterhin sehr stark ist und jedes Spiel harte Kämpfe erfordert.

Die Situation bei Manchester City hat sich durch die drei Pleiten in Folge verschärft. Trainer Pep Guardiola muss nun die taktischen Fehler analysieren, die zu den Ausfällen gegen Nottingham Forest und die Vorgänger geführt haben. Die Defensivschwäche, die bei diesem 1:3 deutlich wurde, muss schnellstmöglich behoben werden, um in der Rückrunde nicht chancenlos dazustehen. Die Fans warten gespannt auf eine Antwort des Teams nach der kurzen Pause.