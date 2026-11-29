Der FC Augsburg feiert einen klaren 4:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim. Manuel Baum fehlt gesperrt, die Augsburger steigen auf Platz acht auf.

Der FC Augsburg hat die TSG Hoffenheim in einem Bundesligaspiel mit 4:0 besiegt. Die Partie endete bereits zur Pause mit dieser klaren Ergebnisgrenze. Trainer Manuel Baum fehlte aufgrund einer Sperre, dennoch führte das Team dominant auf.

Ergebnis und Tabellenkonsequenzen des Spiels

Der FC Augsburg stieg durch den zweiten Sieg in Folge auf den achten Platz der Tabelle. Die TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer rutschte dagegen auf den fünfzehnten Tabellenplatz ab. Dies geschah trotz der zahlreichen Punktgewinne der direkten Konkurrenten im Wochenende. Die Sorgen um die sportliche Zukunft bei der TSG vergrößerten sich durch diese Niederlage erheblich.

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Die Tore und die roten Karten im ersten Durchgang

Yannik Keitel brachte den FC Augsburg nach zwölf Minuten per Kopf nach einer Ecke in Führung. Bereits in der zwanzigsten Minute sah Mats Rots von Hoffenheim die rote Karte wegen einer Notbremse. Fabian Rieder erhöhte in der dreiundzwanzigsten Minute per direktem Freistoß auf zwei null. Marius Wolf markierte in der vierunddreißigsten Minute das dritte Tor. Juma Bah fügte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das vierte Tor hinzu.

Die Situation von Trainer Manuel Baum an der Seitenlinie

Manuel Baum saß auf der Tribüne, da er gesperrt war. Er hatte zuvor angegeben, dass er auf dem Platz hibbelig sein könnte. Co-Trainer Frank Fröhling betreute stattdessen das Team an der Seitenlinie. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt behielt Baum verschränkte Arme auf der Bank. Er beobachtete das Spiel gelassen und ohne großen Jubel aus der Distanz.

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Schiedsrichterentscheidungen und VAR-Einsätze der Partie

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck pfiff in der ersten Halbzeit einen Elfmeter gegen Hoffenheim. Dieser wurde nach Überprüfung durch das Video-Assistant-Referee-System zurückgenommen. Der Grund war ein Foul an Andrej Kramaric, das nicht als Fünfzehner-Strafraumvergehen gewertet wurde. Dennoch blieb das Ergebnis für die Gastgeber unglücklich und enttäuschend.

Abstieg in der Tabelle und sportlicher Niedergang

Die TSG Hoffenheim geriet durch zwei Platzverweise in Innenverteidigern in eine tiefe Krise. Mats Rots wurde wie schon Ozan Kabak in der Vorwoche verwiesen. Dies warf die Gastgeber endgültig aus der Bahn. Im zweiten Durchgang schaltete der FC Augsburg einen Gang zurück. Die TSG hatte zwar Chancen, konnte aber am klaren Sieg nichts mehr ändern.