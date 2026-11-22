Der FC Augsburg gewinnt 3:1 gegen Mainz 05 und beendet seine Sieglos-Serie. Michael Gregoritsch trifft zweimal, Mainz verliert das fünfte Spiel in Folge.

In der Fußball- Bundesliga hat der FC Augsburg dank Michael Gregoritsch den erhofften Befreiungsschlag geschafft. Der FCA besiegte den FSV Mainz 05 verdient mit 3:1 (2:0) und beendete damit eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Für Mainz 05 und Trainer Urs Fischer verschärft sich die Lage dagegen, denn es ist die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge.

Gregoritsch brachte den FC Augsburg in der 19. Minute in Führung und erzielte damit sein sechstes Saisontor. Die Partie fand vor dem Hintergrund statt, dass der FCA nach dem zweiten Spieltag sogar die Tabellenführung innehatte.

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Torfolge und entscheidende Momente im Spiel

Der FC Augsburg führte zur Halbzeit deutlich, weil Juma Bah, der zuletzt rotgesperrt war, in der 36. Minute das 2:0 erzielte. Michael Gregoritsch traf anschließend in der 49. Minute erneut, bevor Ransford Königsdörffer in der 51. Minute für Mainz 05 nur noch verkürzen konnte.

Der FCA kam besser ins Spiel und ließ den Gästen wenig Raum. Anton Kade vergab für Augsburg in der 12. Minute die Chance zur Führung, ehe Michael Gregoritsch nach einem Eckball schnell reagierte. Kurz darauf hatte der Ex-Augsburger Phillip Tietz für Mainz 05 die große Chance zum Ausgleich.

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Nach einem aberkannten Treffer von Yannik Keitel zum möglichen 3:0 wurde die Partie sehr hektisch. Nach dem Wechsel profitierte Michael Gregoritsch erneut von einem schweren Patzer seines Landsmanns Stefan Posch, der das dritte Tor für den FCA vorbereitete.

Trainerwechsel, Rote Karte und Aufstellungen

Der Augsburger Trainer Manuel Baum sah in der 43. Minute wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte und fehlt deshalb am kommenden Sonntag bei der TSG Hoffenheim. Die Entscheidung trifft den FCA in einer Phase, in der der Trainer ohnehin auf die Personaldecke achten muss.

Manuel Baum setzte trotz aller Sorgen auf die Devise 'Freude am Spiel'. Zu den Ausfällen zählten Chrislain Matsima, Noakhai Banks, Jeffrey Gouweleeuw und Calvin Brackelmann, sodass insgesamt vier Verteidiger fehlten. Der 18 Jahre alte Tim Schnitzer erhielt dafür sein Startelf-Debüt.

Insgesamt nahm Manuel Baum nach der 2:5-Niederlage in Leipzig fünf Veränderungen in seiner Startelf vor. Urs Fischer änderte seine Mannschaft von Mainz 05 nach dem 1:2 gegen den FC Bayern auf vier Positionen.

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Folgen für Augsburg und den kommenden Spieltag

Für den FC Augsburg ist der Sieg vor allem ein Zeichen, dass die Mannschaft nach der Sieglos-Serie wieder Vertrauen gewinnt. Der Erfolg verschafft dem Team Luft im Abstiegskampf der Bundesliga und stärkt die Moral vor den nächsten Aufgaben.

Mainz 05 steht dagegen unter wachsendem Druck, weil die Mannschaft nach fünf Pflichtspielniederlagen in Folge keine Punkte sammeln konnte. Am Samstag empfängt Mainz 05 im Heimspiel den nächsten Gegner, und das Team muss dabei dringend eine Reaktion zeigen.