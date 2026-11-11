FC Augsburg plant Transfer: Jan Reichert als Nachfolger für Finn Dahmen

Der FC Augsburg prüft den Wechsel von Jan Reichert zum Nachfolger von Finn Dahmen. Der Torhüter steht ablösefrei zur Verfügung, während sein Vertrag in Nürnberg noch bis Sommer 2027 läuft.

Der FC Augsburg intensiviert seine Bemühungen um eine Verstärkung im Tor und hat dabei den Nürnberger Schlussmann Jan Reichert ins Visier genommen. Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel werden durch einen Bericht des Sports enders kicker bestätigt, der darauf hinweist, dass der Bundesligist ernsthaft über den 25-jährigen Kapitän nachdenkt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass auch der aktuelle FCA-Torwart Finn Dahmen seinen Vertrag im kommenden Jahr auslaufen lässt und dessen Zukunft offen ist.

Strategischer Umbruch im Tor der Fuggerstadt

Die Situation beim FC Augsburg wird sich spätestens im nächsten Jahr zwingend klären müssen, da die Laufzeit der Verträge beider Torhüter auf ein Ende zusteuert. Jan Reichert ist im Sommer ablösefrei verfügbar, was ihn für den Konkurrenten aus Schwaben besonders attraktiv macht. Zudem befindet sich der gebürtige Schweinfurter in einem Alter, das einen direkten Karrieresprung zu einer Top-Mannschaft begünstigt. Für Augsburg stellt dies die Chance dar, mit einem etablierten und jungen Keeper zu punkten, ohne eine Ablösesumme zahlen zu müssen.

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Entscheidende Rolle von Trainer Miroslav Klose

Trotz des Interesses von außen sieht 1. FC Nürnberg-Coach Miroslav Klose die Lage entspannt. Der 48-Jährige gibt an, dass bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt werden, aber keine Hektik bestehe. Klose betont, dass die finale Entscheidung bei Jan Reichert selbst liegt und der Verein alles unternimmt, um den Spieler zu halten. Er verweist darauf, dass Reichert die Bedeutung für den Verein kenne und daher nicht unnötig unter Druck gesetzt werde. Der Fokus liegt darauf, die sportliche Leistung weiter zu steigern, um den Spieler zu binden.

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Sportlicher Erfolg als Schlüssel zur Vertragsbindung

Ein entscheidender Faktor für den Verbleib von Jan Reichert in Nürnberg ist die aktuelle sportliche Ausrichtung des Clubs. Trainer Klose argumentiert, dass ein möglicher Aufstieg die Chancen auf eine Vertragsverlängerung drastisch erhöhen würde. Sollte der Verein weiterhin vorne mitspielen, hätte man als Arbeitgeber starke Argumente in der Hand. Klose vertraut darauf, dass positive Entwicklungen am Spielfeldrand dazu führen können, dass Reichert sich für einen Verbleib entscheidet und nicht den Schritt zu Augsburg oder anderen Top-Klubs antreten will.

Zeitplan für die endgültige Klärung der Situation

Die Verantwortlichen beim 1. FC Nürnberg rechnen damit, dass eine definitive Entscheidung über die Zukunft von Jan Reichert frühestens im Frühjahr getroffen wird. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2027, was den Klub zunächst stabilisiert, aber nicht übermäßig viel Zeit für langfristige Planungen lässt. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie sich die sportliche Entwicklung entwickelt und ob es gelingt, den Kapitän langfristig an den Club zu binden, bevor andere Interessenten zuschlagen.