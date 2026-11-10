FC Augsburg: Sorgen um Abwehrspieler Chrislain Matsima nach 2:5 gegen Leipzig

Beim FC Augsburg wachsen die Sorgen: Abwehrspieler Chrislain Matsima brach das Training mit Adduktorenbeschwerden ab, die Diagnose steht noch aus.

Nach dem 2:5 gegen RB Leipzig verschärfen sich die Probleme beim Bundesligisten FC Augsburg. Laut BILD-Informationen musste Abwehrspieler Chrislain Matsima am Dienstagvormittag ein Training vorzeitig beenden. Die Hiobsbotschaften reißen damit auch zu Beginn der Länderspielpause nicht ab.

Adduktorenprobleme bei Chrislain Matsima

Chrislain Matsima, 24 Jahre alt und Franzose, verließ den Platz am Gelände gegenüber der WWK-Arena nach Angaben aus dem Umfeld des Vereins eigenständig, hatte aber Schmerzen im Adduktorenbereich. Anschließend wurde er mit einem Golfcar in Richtung des FCA-Stadions gebracht.

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Die genaue Diagnose steht nach den vorliegenden Informationen noch aus. Das Training fand für die Nicht-Nationalspieler statt, Matsima gehörte damit nicht zu den Spielern, die zuletzt für ihre Länder im Einsatz waren.

Am vergangenen Samstag stand der Innenverteidiger beim Bundesliga-Spiel in Leipzig auf dem Platz, das der FC Augsburg mit 2:5 verlor. Die Verletzungssorge kommt somit direkt nach einer Partie, in der die Abwehr deutlich an Stabilität vermissen ließ.

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Sportliche Lage unter Trainer Manuel Baum

Der FC Augsburg unter Cheftrainer Manuel Baum, 47 Jahre alt, rutschte nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge auf Rang 14 ab. In dieser Bilanz stehen drei Unentschieden und vier Niederlagen.

Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt aktuell nur noch drei Zähler. Diese knappe Distanz macht jeden verlorenen Punkt im Abstiegskampf der Bundesliga besonders schwer wiegend.

Gerade deshalb gilt Matsima als wichtiger Faktor. Seine Cleverness und Robustheit in den Zweikämpfen werden in der schwierigen Phase dringend benötigt, wie es aus dem Umfeld der Mannschaft heißt.

Ausfallsorgen vor den Duellen mit Mainz und Hoffenheim

Nach der Länderspielpause vom 9. bis zum 17. November stehen für den FC Augsburg drei wegweisende Ligaspiele an. Die Begegnungen gegen Mainz 05 am 22. November, die TSG Hoffenheim am 29. November und der 1. FC Köln am 5. Dezember gelten als elementar.

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Neben Matsima fehlten zuletzt Calvin Brackelmann, 27 Jahre alt, wegen einer Kopfverletzung sowie Rechtsverteidiger Noahkai Banks, 19 Jahre alt. Banks hatte sich Anfang Oktober beim 4:1-Erfolg der deutschen U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf Malta einen Außenbandriss im Knie zugezogen.

Auch Arijon Ibrahimovic, 20 Jahre alt und von Bayern München ausgeliehen, musste wegen einer Wadenblessur die Reise zur U21 absagen. Intern hofft der Verein, dass Brackelmann, Banks und Ibrahimovic nach der Länderspielpause zurückkehren und dem FC Augsburg aus der Ergebniskrise helfen können.