FC Augsburg Spieler im Fokus: Sexuelle Vorwürfe und Haftbefehl

Ein Profi des FC Augsburg steht im Zentrum einer Ermittlung wegen sexueller Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen den Spieler, der zuletzt in Untersuchungshaft war. Der FC Augsburg betont die Unschuldsvermutung und äußert sich aus rechtlichen Gründen nicht weiter detailliert.

Ein Bericht berichtet am Mittwochnachmittag (12. Februar 2025), dass es aktuell Vorwürfe gegen einen aktuellen Profi des FC Augsburg gibt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg bestätigte der Zeitung auf Anfrage, dass sie derzeit einem von „einer Bekannten des Beschuldigten angezeigten Sachverhalt mit sexuellem Hintergrund“ nachgeht. Dies sei allerdings nur ein Teil des Vorwurfs, nähere Angaben habe es bisher jedoch noch nicht gegeben.

Laut des Berichts sei der betroffene Spieler der Augsburger in der vergangenen Woche sogar von Mittwoch (5. Februar) bis Freitag (7. Februar) in Untersuchungshaft gewesen, gegen ihn sei zuvor bereits ein Haftbefehl erlassen worden. Zwar sei dieser aktuell von der Staatsanwaltschaft außer Vollzug gesetzt. Und auch wenn die Ermittlungen weiter andauern, gelte laut Stellungnahme vorerst weiter die Unschuldsvermutung. Die „Augsburger Allgemeine“ fragte ebenfalls beim FCA selber ein Statement an. Darin heißt es: „Der FC Augsburg ist darüber informiert worden, dass gegenwärtig ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen einen Spieler des FCA läuft. Der Spieler nimmt aktuell nicht am Trainings- und Spielbetrieb des FC Augsburg teil.“ Weiter hieß es: „Es ist dem FCA in diesem Zuge wichtig, darauf hinzuweisen, dass für den Spieler die Unschuldsvermutung gilt. Da es sich um ein laufendes Verfahren im privaten Umfeld des Spielers handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der FCA nicht weiter äußern kann und darf. Auch die Nennung des Namens des Spielers ist dem FCA aus rechtlichen Gründen nicht gestattet.“ Weitere Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Auch nicht, ob der betroffene Profi am vergangenen Wochenende am 21. Spieltag beim 0:0 beim FSV Mainz 05 im Kader stand oder nicht





