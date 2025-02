FC Augsburg Spieler unter Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe

Ein Spieler des FC Augsburg steht unter Verdacht, sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Profi. Der Verein hält sich mit Informationen zurück und betont die Unschuldsvermutung.

Im Zusammenhang mit dem Fußballverein FC Augsburg gibt es schwere Vorwürfe gegen einen Spieler . Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen den aktuellen Spieler des FCA wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe. \Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, wird gegen den Spieler ermittelt, nachdem eine Bekannte des Beschuldigten einen Vorfall sexueller Natur angezeigt hat. Die Staatsanwaltschaft Augsburg geht nicht näher auf die Details der Vorwürfe ein.

\Der Spieler wurde vergangen Woche von der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen. Er verbrachte drei Tage in Untersuchungshaft, von Mittwoch bis Freitag. Die Staatsanwaltschaft Augsburg teilt mit, dass der Haftbefehl derzeit außer Vollzug gesetzt ist, die Ermittlungen laufen aber weiterhin. Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Unschuldsvermutung weiterhin gilt. Der FC Augsburg erklärte auf Anfrage unserer Redaktion: „Der FC Augsburg ist über die laufende Ermittlung der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen einen Spieler des FCA informiert. Es ist dem FCA in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, dass für den Spieler die Unschuldsvermutung gilt.“ Der Bundesligist fügte hinzu: „Da es sich um ein laufendes Verfahren im privaten Umfeld des Spielers handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der FCA nicht weiter äußern kann und darf. Auch die Nennung des Namens des Spielers ist dem FCA aus rechtlichen Gründen nicht gestattet.“ \Zunächst hat sich der FCA immer gegen Gewalt an Frauen positioniert, beispielsweise zum 25. November. Auch die Installation der Erstanlaufstelle Wellenbrecher sagt dies aus. Beim kickenden Personal - maximal losgelöst von den Vereinstrukturen - kommen diese Werte halt nicht an





