Der 18-jährige FC Augsburg-Talent Tim Schnitzer stand aus personellen Gründen in der Innenverteidigung und feierte sein Startelfdebüt bei einem Sieg gegen Mainz 05, das er nüchtern und reif bewältigte.

FCA-Talent Tim Schnitzer aus Oberhausen ins Oberhaus: „Der größte Moment meiner Karriere“ Mit Tim Schnitzer debüt iert ein weiteres Talent des FC Augsburg in der Bundesliga -Startelf.

Der Spieler selbst reagiert extrem nüchtern, die Verantwortlichen sehen sich auf ihren Weg mit Eigengewächsen bestätigt. Doppeltorschütze Michael Gregoritsch schubst Tim Schnitzer Richtung Fans. Der 18-Jährige sollte sich nach seinem Startelfdebüt feiern lassen. Doppeltorschütze Michael Gregoritsch schubst Tim Schnitzer Richtung Fans.

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Der 18-Jährige sollte sich nach seinem Startelfdebüt feiern lassen.gegen den FSV Mainz 05 in der Mixed Zone stand, hinterließ er einen äußert aufgeräumten Eindruck. Als wäre es alltäglich für einen 18-Jährigen, in der Startelf eines Fußball-Bundesligisten gestanden zu haben. Minuten vorher hatte Schnitzer noch vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne gestanden und sich feiern lassen. Mitspieler schenkten dem Newcomer die Bühne, Michael Gregoritsch schubste Schnitzer in den Vordergrund.

„Das war heute der größte Moment meiner Karriere“, erzählte Schnitzer später im Bauch der Arena. „Man träumt davon, so einzulaufen. “, war Schnitzer eine Option. Aus Hoffnung wurde Realität.

Endgültige Gewissheit hatte er erst am Tag vor dem Spiel.

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„Anfang der Woche war das schon ein Thema. Ganz genau wusste ich es aber erst gestern beim Abschlusstraining“, so Schnitzer. Mit Jeffrey Gouweleeuw, Noakhai Banks, Calvin Brackelmann und Chrislain Matsima fielen ihm gleich vier Innenverteidiger aus. In dieser personell angespannten Lage setzte Baum auf Schnitzer.

Eigentlich fühlt sich dieser im defensiven Mittelfeld zu Hause, in der Jugend habe er aber auch ein paar Mal Innenverteidiger gespielt, erzählte er. Das half ihm. Schnitzer überzeugte – wenngleich ihm der Mainzer Ransford Königsdörffer vor dem 1:3 entwischt war. Schnitzer wirkte für sein Alter und seine Premiere extrem abgeklärt.

Sportdirektor Benjamin Weber urteilte mit einem Schmunzeln, Schnitzer sei derart cool, „der pinkelt Eiswürfel.

“ Angespannt sei er vor dem Anpfiff dennoch gewesen, meinte Schnitzer. Ausdruck dessen: frühes Aufwachen am Sonntagmorgen. Auf dem Platz hinterließ der Nachwuchsspieler hingegen einen ausgeschlafenen Eindruck. Nach kurzer Eingewöhnungsphase erledigte er seine Aufgaben meist souverän, die erfahreneren Kollegen halfen ihm dabei.

„Die Jungs haben mir gut zugesprochen und mich nach guten Aktionen abgefeiert. Deswegen hat sich die Nervosität schnell gelegt.

“. „Man spekuliert immer ein bisschen darauf“, sagte er. Als junger Spieler benötige man ein bisschen Glück – oder müssten andere ein bisschen Pech haben –, damit man reinrutschte. Weitere Minuten wünscht er sich, ohne diese einzufordern.geboren und in Oberhausen, eine Querstraße von der Paul-Renz-Akademie entfernt, aufgewachsen.

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Verkörpert damit also jenen Weg, den der FCA verstärkt gehen will: Talente aus der Region im eigenen Nachwuchs ausbilden und ihnen den Sprung in die Bundesliga ermöglichen. Vor ihm hatten zuletzt Noakhai Banks und Mert Kömür gezeigt, dass dieser Übergang gelingen kann. Geschäftsführer Michael Ströll sah sich nach der Partie bestätigt, attestierte Schnitzer ein „sensationelles Spiel“. Der Verein bemüht sich, im schnelllebigen, extrem erfolgsabhängigen Fußballgeschäft, nicht allein auf den kurzfristigen Effekt zu setzen.

„Wir wollen jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln“, erklärte Ströll. Gegen Mainz zeigte sich die Konsequenz dieser Linie in einer Zahl: Mit einem Durchschnittsalter von 23,7 Jahren hatte der FCA zwischenzeitlich die jüngste Mannschaft seiner Bundesliga-Historie auf dem Feld stehen. Dass ein solcher Kurs Geduld verlangt, verhehlte Ströll nicht.

„Auf diesem Weg gibt es immer mal wieder Ups and Downs. Das muss man einpreisen und dann auch mal ruhig bleiben.

“ Gerade deshalb war der Sieg gegen Mainz für Schnitzer und den FCA mehr als nur drei Punkte.tat der Erfolg gut. „Der Sieg war sehr, sehr befreiend“, bekräftigte Schnitzer. „Dass wir jetzt einen Dreier mitnehmen, müsste uns Rückenwind für die nächsten Spiele geben. “ Der Debütant wollte nicht allzu weit nach vorne blicken.

Für die nächste Partie bei der TSG Hoffenheim hätte er keine Erwartungen, betonte er.

„Ich versuche immer, mich auf das zu konzentrieren, was jetzt ist. “ Zunächst gehe es um Regeneration, dann um die Trainingswoche. Besondere Feierlichkeiten standen nach dem besonderen Nachmittag nicht an. Nach dem Abendessen in der Arena werde er mit der Familie den Onkel aus dem Allgäu zum Bahnhof bringen und heimfahren.

Und dann wollte er sich hinsetzen und auf sein Handy schauen. Lächelnd sagte er: „Da werden, glaube ich, viele Glückwünsche kommen. “