Der FC Barcelona hat ein erstes offizielles Angebot für Julián Álvarez und Anthony Gordon übermittelt. Der Transfer soll bereits eine Einigung erzielt haben.

Der katalanische Fußball klub FC Barcelona hat laut einem Transfer-Insider ein erstes offizielles Angebot für den 26-jährigen Mittelstürmer Julián Álvarez in Höhe von 100 Millionen Euro an Atlético Madrid übermittelt.

Der Spieler soll bereits um seine Freigabe gebeten haben. Álvarez steht noch bis 2030 bei Atlético unter Vertrag. In der zurückliegenden Saison gelangen ihm in der Liga zwar nur acht Tore, in der Spielzeit 2024/25 allerdings 17 Treffer. Der Transfer soll bereits eine Einigung erzielt haben.

Neben Álvarez soll auch der 23-jährige Stürmer Anthony Gordon von Newcastle United für mehr als 80 Millionen Euro nach Barcelona wechseln. Gordon steht in Newcastle noch bis 2030 unter Vertrag. Seine Effektivität war in der zurückliegenden Saison allerdings ausbaufähig. Es gibt auch Gerüchte über einen dritten Superstar, der nach Barcelona wechseln könnte.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler Bernardo Silva hat bereits im Januar angekündigt, dass er unbedingt zum FC Barcelona wechseln möchte. Der Nationalspieler hat in den letzten neun Jahren für den FC Manchester City 460 Pflichtspiele absolviert und 76 Tore erzielt. Die Verhandlungen zwischen Barcelona und Silva sollen inzwischen deutliche Fortschritte machen. Silva sei sogar bereit, für einen Wechsel nach Katalonien erhebliche Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen





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