FC Barcelona auf der Suche nach vielseitigem Linksaußen

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem vielseitigen Linksaußen, der auch als Mittelstürmer spielen kann. Als Top-Kandidaten werden Alexander Isak, Luis Diaz und Rafael Leao genannt.

FC Barcelonas Offensiv-Trio aus Robert Lewandowski, Raphinha und Lamine Yamal ist derzeit kaum zu übertreffen. Lewandowski erzielt in dieser Saison 31 Tore und drei Assists, Raphinha kommt auf 24 Tore und 15 Assists, während der 17-jährige Yamal 11 Tore und 15 Assists vorweisen kann. Laut Mundo Deportivo soll der FC Barcelona nun einen vielseitigen Linksaußen verpflichten, der auch als Mittelstürmer spielen kann.

Als Top-Kandidaten werden drei Spieler genannt, die sich von ihren Namen her bereits als mehr als nur Backup-Spieler ins Blickfeld rücken. Alexander Isak von Newcastle United wird als erster Wunschspieler genannt. Der 1,92 Meter große Schwede steht seit langem auf Barcelonas Wunschliste und könnte langfristig Lewandowskis Nachfolge antreten. Allerdings wird Lewandowski noch mindestens eine weitere Saison für den FC Barcelona spielen. Luis Diaz vom FC Liverpool passt besser in das Anforderungsprofil eines vielseitigen Offensivspielers. Der Kolumbianer wurde zwar in der aktuellen Saison zumeist über die linke Seite eingesetzt, von Trainer Arne Slot jedoch auch als Mittelstürmer aufgeboten. Diaz ist ein Fan des katalanischen Klubs und sein Vertrag läuft noch bis 2027. Rafael Leao von der AC Mailand ist laut Bericht die Nummer 3 auf Barcelonas Liste. Der Portugiese spielt in der Serie A auf Linksaußen und hat in 34 Pflichtspielen neun Tore erzielt und acht weitere vorbereitet. Sein Vertrag läuft bis 2028. Das Interesse an Nico Williams von Athletic Bilbao sei hingegen deutlich abgekühlt. Die Verpflichtung des Spaniers war im vergangenen Sommer gescheitert.





