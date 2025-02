FC Barcelona behält Talent Lamine Yamal fest

Der 17-jährige Fußballstar Lamine Yamal ist das Aushängeschild des FC Barcelona und soll noch viele Jahre für den Klub spielen. Trotz eines Angebots von Paris Saint-Germain von 250 Millionen Euro hat Barcelona den jungen Spanier fest im Blick.

Europameister, spanischer Meister, 180 Millionen Euro Marktwert: Lamine Yamal hat mit gerade einmal 17 Jahren mehr erreicht als viele Fußball er in ihrer ganzen Karriere. Der junge Spanier ist das Aushängeschild des FC Barcelona - und das soll auch noch viele Jahre so bleiben. Barcelonas Sport direktor Deco bekräftigte in einem Gespräch mit TV3: „Es gibt bei uns einige Schlüsselspieler und er (Yamal, Anm.d.Red.) ist einer davon. Da diskutieren wir auch gar nicht. Er hat keinen Preis.

“ Deco, der ehemalige portugiesische Mittelfeldstar, der seit 2023 als Barça-Sportdirektor tätig ist, versicherte zudem, dass es zuletzt keine Angebote für Yamal gab. „Es gab keine Angebote“, erklärte Deco. Und weiter: „Wir denken nicht einmal darüber nach, ihn zu verkaufen, also müssen wir auch nicht darüber reden. Er wird mit Sicherheit noch viele Jahre bei Barça bleiben, sowie Pedri und Gavi. Sie alles werden noch lange bleiben.“Eigentlich war der Deal mit Paris Saint-Germain schon so gut wie durch! Doch Barcelona-Trainer Hansi Flick griff ein. Dass das keine leeren Worte von Deco sind, sollte jedem Interessenten spätestens seit vergangenem Sommer klar sein. Wie spanische Medien berichteten, wollte der französische Klub Paris Saint-Germain das Barça-Juwel nach dem Triumph mit Spanien bei der EM in Deutschland verpflichten. Das PSG-Angebot: 250 Millionen Euro Ablöse! Barça lehnte umgehend ab. Die Spanier wollen schnellstmöglich mit dem Youngster verlängern. Am 13. Juli wird Yamal 18 Jahre alt. Pünktlich zu seinem Geburtstag soll er einen „Mega-Vertrag“ bekommen. Denn erst mit 18 Jahren darf er einen langfristigen Kontrakt unterzeichnen. Zwar hat er bei Barça schon einen Profi-Vertrag (läuft bis 2026), der darf aber nicht länger als drei Jahre laufen. Laut spanischen Medien steht Yamal bei Barça schon bis 2030 im Wort.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball FC Barcelona Lamine Yamal Transfer Talent

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern München: FC Barcelona will wohl FCB-Talent Adam Aznou zurückholenMichael Zetterer wütet nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern über zwei Elfmeter und glaubt, dass diese in der Bundesliga nur den Bayern zugesprochen werden.

Weiterlesen »

FC 25: Xavi Simons vor Rekord - das Top-Talent im SpielXavi steht nach anderthalb Jahren Leihe kurz vor einem festen Wechsel zu RB Leipzig - inklusive Rekordablöse. Wie stark ist das niederländische Talent in FC 25? Und wo kann es noch hingehen?

Weiterlesen »

Schock-Check im Oberliga-Spiel: Panther-Talent Marco Niewollik schwer verletztNach einem schweren Check im Oberliga-Spiel ist der junge Panther-Stürmer Marco Niewollik schwer verletzt worden. Der 20-Jährige musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die medizinische Versorgung des Spielers wird in Murnau gewährleistet.

Weiterlesen »

Transfer-Update: Kleeblatt verleiht Defensiv-Talent in die Dritte LigaFürth - Nach einer schwierigen Hinrunde steckt das Kleeblatt im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga. Grund genug für Veränderungen im Fürther Kader - wer den Verein verstärken oder verlassen soll, erfahren Sie hier.

Weiterlesen »

Operation: VfB-Talent Raimund fällt weiterhin ausDer VfB Stuttgart muss weiterhin auf Luca Raimund verzichten. Der 19-Jährige hat sein letztes Pflichtspiel im Oktober bestritten - dabei wird es vorerst bleiben.

Weiterlesen »

FC Bayern verpflichtet US-Talent Bajung DarboeDer FC Bayern München hat Bajung Darboe vom Los Angeles FC verpflichtet. Der 18-jährige Mittelfeldmann gilt als großes US-Talent und ist zunächst fürs Regionalliga-Team eingeplant.

Weiterlesen »