Der FC Barcelona dreht das Heimspiel gegen Villarreal mit 3:2. Trainer Hansi Flicks Team überwindet ein 0:2-Rückstand durch Tore von Gerard Martin, Fermin und Eigentor.

Der FC Barcelona hat ein dramatisches Heimspiel gegen den FC Villarreal mit 3:2 gewonnen und bewies dabei unter Trainer Hansi Flick große mentale Stärke. Trotz eines früh erzielten 0:2-Rückstands in der ersten Halbzeit drehte die katalanische Elf das Spiel im zweiten Durchgang komplett. Die Leistung zeigte, dass das Team auch unter Druck nicht den Faden verliert und die drei Punkte sicher nach Hause bringt.

Katalanen überwinden frühes Defizit

Die ersten Minuten des Spiels waren alles andere als vielversprechend für die Heimmannschaft. Bereits in der fünften Minute nutzte Tajon Buchanan einen Fehler von Fermin in der eigenen Hälfte aus und schoss die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später, zur siebten Spielminute, erhöhte Tani Oluwaseyi den Abstand auf 0:2. Der Stürmer der Gäste ließ den Barcelona-Verteidiger Eric hinter sich und köppte den Ball unter die Latte. In der ersten Halbzeit gelang der Flick-Elf keine einzige Großchance, während Villarreal die Nerven behielt und die Führung bis zur Pause verteidigte.

Also read Leon Goretzka hofft auf DFB-Comeback unter Bundestrainer Jürgen Klopp

Gerard Martin und Fermin drehen das Spiel

Nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen drastisch. Der FC Barcelona dominierte die Partie und sorgte für den verdienten Ausgleich. In der fünfundsiebzigsten Minute verwandelte Gerard Martin einen Kopfball zum 1:2. Kurz darauf, in der einundsechzigsten Minute, glich Fermin aus. Der Mittelfeldspieler machte seinen frühen Fehler wieder gut, indem er einen schlauen Pass von Lamine Yamal verwertete. Die Katalanen zeigten sich deutlich überlegen und schafften es, das Spiel nach einer kraftvollen Phase zu wenden.

Eigentor sichert Sieg und Adeyemi Aus

Der definitive Durchmarsch gelang in der sechsten Minute der zweiten Halbzeit. Nach einer Hereingabe von Eric lenkte Pau Navarro den Ball zum 3:2 ins eigene Netz. Dieses Eigentor bedeutete das Ende für Adeyemi, der daraufhin ausgewechselt wurde. Der Arbeitstag des Stürmers war damit beendet, während der FC Barcelona die Führung festigte. Die defensive Solidität in den letzten Minuten sorgte dafür, dass der Vorsprung nicht mehr angekratzt wurde.

Advertisement

Konkurrenz Real Madrid zeigt ähnliche Power

Nicht nur der FC Barcelona demonstrierte Comeback-Können. Auch der Erzrivale Real Madrid drehte am Samstagabend ein Spiel gegen Celta Vigo mit 2:1. Real stand ebenfalls unter Druck, nutzte aber wichtige Wechsel. Vinicius Junior, der seine Vier-Spiele-Sperre abgesessen hat, wurde in der fünfundsiebzigsten Minute eingewechselt und sorgte für Wende. Jude Bellingham und Carlos Espi brachten in der zweiten Halbzeit zusätzliche Schärfe ins offensive Spiel und sicherten den Sieg.

Ausblick auf die weitere Saison

Die Leistungen der beiden Top-Klubs unterstreichen die hohe Intensität in der Liga. Für den FC Barcelona ist der Sieg ein wichtiger Schritt, um die Home-Form wieder zu stabilisieren. Trainer Hansi Flick sieht sein Team reif für die Herausforderungen der nächsten Spiele. Die nächste Aufgabe wartet bald, während die Mannschaft an der Geschlossenheit der Abwehr und der Effizienz im Angriff feilt.