FC Barcelona bietet Grabstätten im Camp Nou an

Der FC Barcelona plant eine Gedenkstätte im Camp Nou. Fans können dort Urnen beisetzen. Die Kosten beginnen bei 2.490 Euro.

Der FC Barcelona kündigt ein einzigartiges Projekt an, das die Bindung zwischen dem Verein und seinen Anhängern dauerhaft festigen soll. Unter dem Namen "Memorial FC Barcelona" wird im Stadion Camp Nou eine spezielle Gedenkstätte errichtet. Fans aus der ganzen Welt können nach ihrem Tod ihre Urnen dort bestatten lassen. Dies ist sogar ohne eine vorherige Vereinsmitgliedschaft möglich.

Einführung der Gedenkstätte im Camp Nou

Die Institutionelle Vizepräsidentin des FC Barcelona, Maria Elena Fort, hat das Projekt am Dienstag im Auditori 1899 offiziell vorgestellt. Fort begründete die Initiative mit der tiefen emotionalen Verbundenheit vieler Unterstützer zur Vereinsfamilie. Sie erklärte, dass der Wunsch vieler Menschen darin bestehe, für immer mit dem Klub verbunden zu bleiben. Als Beispiel nannte Fort den letzten Wunsch ihres Großvaters, der ihn bat, neben dem Spielfeld beigesetzt zu werden, nachdem er vor vielen Jahren verstorben war.

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Konkrete Gestaltung und räumliche Lage

Die Urnen werden hinter einem großen Wandgemälde aufbewahrt, das die wichtigsten Momente in der Geschichte des Vereins darstellt. Die individuellen Gedenktafeln der Verstorbenen sollen an einer Glaswand mit LED-Beleuchtung angebracht werden. Die Gedenkstätte entsteht in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Stadiongelände. Sie verfügt über einen eigenen Eingang, der von der Straße aus dauerhaft zugänglich ist. An Spieltagen und zu besonderen Anlässen wird der Zugang zudem vom Stadioninneren über das Tor 35 möglich sein.

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Preise und Konditionen für die Nutzung

Die letzte Ruhe inmitten des FC Barcelona hat ihren Preis. Für eine zehnjährige Nutzungsdauer müssen Interessenten 2.490 Euro bezahlen. Ein dauerhafter Platz kostet 10.000 Euro. Hinzu kommen jährliche Wartungsgebühren in Höhe von 70 Euro. Für die Anbringung einer persönlichen Gedenktafel fallen weitere 490 Euro an. Als Alternative steht eine Zwischenlösung zur Verfügung, bei der die Nutzungsdauer auf 50 Jahre festgelegt ist. Dafür betragen die Kosten 6.000 Euro.

Reaktionen und geplanter Baubeginn

Bereits jetzt hat das neue Angebot eine große Resonanz unter den Fans gefunden. Mehr als 1.000 Unterstützer haben sich bereits vormerken lassen, um einen Platz zu erhalten. Für die Anlage sind insgesamt 26.000 Urnennischen vorgesehen. Trotz der hohen Nachfrage müssen die potenziellen Kunden noch Geduld haben, da die Bauarbeiten frühestens Ende 2027 beginnen werden.