Sportdirektor Deco äußert sich sparsam zu Nico Schlotterbeck. FC Barcelona favorisiert laut Mundo Deportivo Alternativen wie Martinez oder Bastoni wegen der Kosten.

Am Donnerstag hat Deco, der Sportdirektor des FC Barcelona, eine deutliche Haltung zur möglichen Verpflichtung von Nico Schlotterbeck eingenommen. Während des Interviews bei Catalunya Radio wurde der 49-Jährige konkret nach dem 26-jährigen Innenverteidiger des BVB gefragt. Die Antwort des Ex-Profis war knapp und wenig ermutigend für die Gerüchteküche um eine Rückkehr des Nationalspielers in den spanischen Fußball.

Decos Strategie zu Transfers

Deco erklärte, dass es besser sei, sich nicht öffentlich über den Spieler zu äußern. Sein Grund dafür war klar: Solche Kommentare könnten den Preis des Spielers künstlich in die Höhe treiben. Diese Aussage unterstreicht seine vorsichtige Taktik im Transferbereich, da er explizit vermeiden möchte, dass sich der Marktwert weiter erhöht. Zuvor wurde Schlotterbeck bereits mehrfach mit einem Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht, was jedoch nicht bestätigt wurde.

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Schlotterbecks Vertragslage

Nico Schlotterbeck hat beim BVB einen Vertrag, der bis 2031 läuft und keine Ausstiegsklausel enthält. Bei einem geschätzten Marktwert von 55 Millionen Euro müsste der FC Barcelona einen erheblichen finanziellen Aufwand betreiben, um den Spieler aus Dortmund zu holen. Diese Summe stellt eine erhebliche Hürde dar, die den Sportdirektor dazu veranlasst, auf andere, kostengünstigere Optionen zu setzen.

Realistischere Alternativen

Laut Mundo Deportivo steht Schlotterbeck zwar auf der Liste der Interessenten, doch andere Namen werden priorisiert. Lisandro Martinez von Manchester United gilt als realistischere Option. Der 28-jährige Argentinier hat noch einen Vertrag bis 2027, und seine Beziehung zu den Verantwortlichen ist angespannt, da er öffentlich Kritik geübt hat. Zudem wäre Martinez finanziell zugänglicher als Schlotterbeck.

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Alessandro Bastoni im Fokus

Neben Martinez wird auch Alessandro Bastoni von Inter Mailand ins Visier genommen. Der 27-jährige Italiener kostet schätzungsweise rund 40 Millionen Euro, was deutlich weniger ist als die geforderte Summe für Schlotterbeck. Bastoni hat seinen Vertrag bis 2028 und wäre somit eine attraktive Alternative für die Innenverteidigung. Inter würde diese Ablösesumme für ihn verlangen, was das Geschäft für Barcelona attraktiver macht.

Versatility als entscheidender Faktor

Die Barça-Führung schätzt die Vielseitigkeit von Schlotterbeck, doch die Kosten spielen eine größere Rolle. Der Linksfuß kann neben der Innenverteidigung auch auf der defensiven Außenbahn eingesetzt werden. Diese Flexibilität war zunächst ein Pluspunkt, doch aufgrund der hohen Ablösesumme rücken andere Optionen in den Vordergrund. Decos bisherige Erfolge als Spieler, darunter zwei Meisterschaften und die Champions League zwischen 2004 und 2008, zeigen seine Erfahrung, doch die aktuellen Prioritäten liegen auf Kosteneffizienz.