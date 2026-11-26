Barca-Präsident Laporta kündigt Strafanzeige gegen Real Madrid an, falls die Anschuldigungen in der Negreira-Affäre nicht zurückgezogen werden. Ein Schlichtungsgespräch scheiterte.

Der FC Barcelona sieht sich in einem schweren Rechtsstreit mit dem Erzrivalen Real Madrid. Barcelona-Präsident Joan Laporta hat angekündigt, eine Strafanzeige wegen Verleumdung gegen den Madrider Verein einzureichen. Diese Drohung erfolgt im Zusammenhang mit den anhaltenden Vorwürfen aus der so genannten Negreira-Affäre. Die Situation hat sich seit einem fehlgeschlagenen Schlichtungstermin weiter zugespitzt.

Am Mittwoch trafen sich Vertreter beider Vereine in Madrid zu einem gerichtlichen Vergleichsgespräch. Das Treffen verlief extrem kurz und dauerte laut Berichten kaum zehn Minuten. Eine Einigung oder eine Rücknahme der Anschuldigungen durch Real Madrid wurde nicht erzielt. Daraufhin bestätigte Laporta den Entschluss, den juristischen Weg weiterzuverfolgen.

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Laportas Reaktion auf gescheitertes Treffen

Joan Laporta äußerte sich nach dem Ende des Gesprächs deutlich zur weiteren Strategie des FC Barcelona. Er behauptete, ihre bisherigen Aktionen dienten dazu, Real Madrid zu einer Korrektur ihres Verhaltens zu zwingen. Sollte diese Korrektur ausbleiben, interpretiere man dies als schlechte Absicht. Das weitere Verfahren zur Wahrung der Rechte von Barcelona würde dann fortgesetzt.

Laporta warf dem Konkurrenten vor, mit den aktuellen Anschuldigungen von den eigenen sportlichen und finanziellen Problemen ablenken zu wollen. Er betonte, er habe die Verantwortung, die Interessen seines Klubs zu verteidigen. Real Madrid sei besessen von Barcelona und versuche, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von anderen Dingen abzulenken, die beim Gegner nicht so gut liefen.

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Der Präsident des FC Barcelona griff auch die sportliche und wirtschaftliche Lage von Real Madrid an. Er merkte an, dass Real Madrid seit zwei Jahren keinen einzigen Titel gewonnen habe. Zudem würde über den Verkauf eines Teils des Vereins diskutiert. Laporta forderte daraufhin Tantiemen, da Real Madrid seiner Ansicht nach auf Kosten von Barcelona gefördert werde.

Details zur Negreira-Zahlungen und rechtliche Fristen

Im Zentrum des Streits steht die Negreira-Affäre, die sich um Zahlungen des FC Barcelona an den ehemaligen Schiedsrichter Jose Maria Enriquez Negreira dreht. Von 2001 bis 2018 erhielt Negreira Geld für technische Berichte, während er als Vizepräsident des Schiedsrichter-Komitees von Barcelona tätig war. Diese Zahlungen stehen nun im Fokus der Vorwürfe von Real Madrid.

Offen ist aktuell, ob der FC Barcelona die Drohung mit einer Anzeige gegen Florentino Perez und den Verein tatsächlich in die Tat umsetzt. Laut der spanischen Zeitung Marca hat Barcelona dafür eine Frist von einem Jahr Zeit. Die nächste Woche wird zeigen, ob diese Frist genutzt wird oder die Situation sich anders entwickelt.

Politische und soziale Dimension des Konflikts

Neben den juristischen Aspekten hat der Konflikt auch eine starke politische Komponente. Die Vorwürfe betreffen nicht nur die Vergangenheit, sondern sollen aktuelle Machtverhältnisse im spanischen Fußball verschieben. Laporta sieht sich als Verteidiger der historischen Integrität von Barcelona gegen einen Gegner, der nach seiner Ansicht illegale Vorteile sucht.

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Die Öffentlichkeit und die Medien verfolgen die Entwicklung genau. Jede Äußerung von Joan Laporta oder anderen Vertretern des FC Barcelona wird analysiert. Die Frage, wie sich die Beziehung zwischen den beiden Traditionsvereinen in Zukunft gestalten wird, bleibt eine der wichtigsten Fragen im spanischen Fußballsport.

Auswirkungen auf den Verein und die Fans

Der Rechtsstreit hat direkte Auswirkungen auf den FC Barcelona. Die Ressourcen, die für die juristische Verteidigung aufgewendet werden müssen, sind begrenzt. Dies könnte sich auf andere Bereiche des Vereins auswirken. Die Fans sind aufgerufen, ihre Unterstützung für die Vereinsführung zu zeigen, die sich als Opfer einer Intrige sieht.

Für Real Madrid bedeutet die Ankündigung von Laporta einen weiteren Druck. Der Verein muss sich nicht nur sportlich, sondern auch medial und rechtlich gegen die Vorwürfe wehren. Die angespannte Atmosphäre zwischen den beiden Lagern wird durch die Drohung einer Klage weiter verschärft. Die Zukunft wird zeigen, wer die härtere Nuss bleibt und wie die Schiedsrichter im spanischen Justizsystem die Lage beurteilen werden. Die Negreira-Affäre bleibt ein zentraler Punkt im Dialog zwischen den Klubs.