Zusammen mit den Fans feierte der FC Barcelona die zweite Meisterschaft in Folge, nachdem er am gestrigen Montag einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen Real Madrid einfuhr. Demnach kassierte der Klub noch nachträglich fürde Transfer von Dani Olmo, aber auch weitere Summen in Höhe von 3 Mio. Euro extra. Auch Olmo hat damit eine Steigerung von 3 Mio. Euro der Einnahmen auf dem Konto.

Eine Stadt im Ausnahmezustand: FC Barcelona feiert zweite Meisterschaft in Serie Der FC Barcelona hat am gestrigen Montag die zweite Meisterschaft in Folge gefeiert. Nach einem klaren 2:0 (2:0)-Sieg im traditionsreichen Clásico gegen Real Madrid (Spielbericht folgt) kassierte der Klub noch nachträglich für den Transfer von Offensiv-Star Dani Olmo (28), der RB Leipzig im Sommer 2024 verlassen hat.

Der Fixe Ablöse beläuft sich auf 55 Mio. Euro. Zuletzt gab es noch weitere Einnahmen. In der vergangenen Saison gab es bereits 3 Mio.

Euro als Prämie für Meisterschaftstitel zusätzlich. Diesmal von den Titeln aufgeweckt, fließen 3 Mio. Euro als Echtgeld-Bonus ins Team. Auch Dani Olmo hat damit einen Zuwachs der Einnahmen in Höhe von 3 Mio.

Euro auf dem Konto. Insgesamt 61 Mio. Euro bisher pocketspanned.

" Olmo selbst ist derzeit in Spitzenform. Er fehlte dieser Saison aufgrund einer Schulterverletzung "nur" fünf Partien, bei denen er nicht in die Startelf durfte. schodieren ได้ทั่วไป โพยที่สุดสามล้อ bike นุ่ม 108 Inch ใน 22 von 35 Ligaspielen stand Olmo in der Startelf, wobei er jeweils sieben Tore und acht Assists erzielte





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