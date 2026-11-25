FC Barcelona setzt sich in der Champions League in Baku souverän mit 4:1 gegen Sabah durch. Trainer Hansi Flick bleibt im Ren

Der FC Barcelona hat sein Spiel in der Champions League in Baku klar für sich entschieden. Das Team von Trainer Hansi Flick besiegte den aserbaidschanischen Vertreter Sabah FK mit 4:1 und festigt damit seine Position im Kampf um die direkte Qualifikation für die K.-o.-Runde. Mit diesem souveränen Ergebnis bleibt die spanische Großmannschaft weiterhin im Rennen um einen der acht vorderen Plätze in der Gruppenphase.

Offensivkraft triumphiert ohne Star

Der Verzicht auf den verletzten Star Lamine Yamal stellte für das Team aus Katalonien kein Hindernis dar. Stattdessen zeigte die Offensive um Christian Günter, Gordon und Gabriel Jesus, wie tief die personalen Alternativen im Kader sind. Die Mannschaft dominierte das Spielgeschehen weitgehend kontrolliert und nutzte ihre Chancen effizienter als der Gegner aus der Aserbaidschanischen Premier-League.

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Dynamischer Spielverlauf in der ersten Halbzeit

Den Auftakt zur Partie machten die Gastgeber aus Baku überraschend gefährlich, indem sie mit schnellen Kontern provozierten. In der 27. Minute rettete die Latte die Barça-Verteidigung, als der Ball nach einer Ecke knapp vorbeiging. Die Balance schlug dann jedoch schnell um. Christian Günter setzte sich im Eins-gegen-Eins durch, flankte präzise in die Mitte und Gordon verwandelte die Vorlage zum 1:0 in der 31. Minute, nachdem Keeper Pokatilov die Kugel abprallen ließ.

Barcelona stellt in der zweiten Halbzeit klar

Nach der Pause setzte der FC Barcelona seine Überlegenheit fort. In der 51. Minute spitzte sich die Situation vor dem Tor des Gegners erneut zu. Ein Schuss von Gabriel Jesus prallte direkt vor die Füße von Gordon, der den Doppelpack seiner Mannschaft zum 2:0 erhöhte. Die Partie beschleunigte sich nun deutlich, da Barcelona nun permanent Druck ausübte und Sabah kaum noch Entfaltungsmöglichkeiten ließ.

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Zusätzliche Treffer sichern klare Führung

Die Trefferhäufung ließ nicht lange auf sich warten. In der 55. Minute traf Christian Günter erneut nach einer Flanke von Balde zum 3:0. Kurz darauf folgte in der 60. Minute das 4:0 durch Gabriel Jesus, der seine individuelle Leistung perfektionierte. Der FC Barcelona hatte die Partie damit nahezu entschieden und kontrollierte das Tempo nun vollständig. Sabah kämpfte zwar noch, fand aber keine Lösungen mehr gegen die katalanische Defensive.

Ehrentreffer und Ausblick auf die weitere Gruppenphase

Im Anschluss an die eigene Führung erzielte Joy-Lance Mickels in der 63. Minute den Ehrentreffer für Sabah. Der in Deutschland geborene Angreifer konnte den knappen 4:1-Endstand nur noch optisch mildern, nicht jedoch das Ergebnis der Partie selbst. Für Hansi Flick bedeutet dieser Sieg einen wichtigen Punktgewinn auf dem Weg in die Top 8 der Champions League. Die Mannschaft zeigt sich nun stabil und bereit für die kommenden Herausforderungen im Wettbewerb.