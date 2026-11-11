Der FC Barcelona steht im Fokus der Länderspielpause, da mehrere Schlüsselspieler in nationale Camps entsandt wurden. Doch das Aufschieben birgt Risiken für Verletzungen und Spielverfügbarkeit der Stars.

Der FC Barcelona ist momentan in einer Erfolgephase; von 17 Spielen in der Saison hat der Klub 15 gewonnen, zuletzt sicherte sich das Team in einem stark ausgesehenen 2:1-Treffen gegen Atlético Madrid die Oberhand. Trotzdem muss der Klub wie alle anderen Mannschaften in der aktuellen Länderspielpause pausieren. Diese Pause stellt ein spezielles Problem für Katalonien dar, weil mehrere Schlüsselspieler für Nationalmannschaften berufen wurden.

Länderspielpause - Talente für die Nationalmannschaften

In der gegenwärtigen Nationalmannschaftsvorbereitungsphase stehen die Mannschaften höchst beim Auftreten in der UEFA Nations League im Fokus. Spanien, Brasilien und die Niederlande berufen Jugendskandale aus dem Verein. Der spanische Trainer Luis de la Fuente schloss unter anderem Joan Garcia, Pau Cubarsí, Fermín López, Pedri und Lamine Yamal in sein Team ein.

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Brasiliens Auswahlchef Carlos Ancelotti holte Raphinha, dem Barça-Kapitän, für die Freundschaftsspiele gegen Japan und Singapur ab. In den Niederlanden ist Frenkie de Jong im Doppel- bzw. Meisterschaftsturnier unterwegs.

Verletzungsgefahr für Spielklubs Hangparade

Die Abwesenheit dieser wichtigen Spieler potenziert das Risiko von Verletzungen. In Sommer 2023 war Frenkie de Jong mit einer Knieverletzung nach der FIFA WM zurückgekehrt, und sein Comeback erst im Oktober reflektierte die Dauer ihrer Phasen. Raphinha erlitt in den drei letzten Abstimmungen gegen Brasilien Muskelverletzungen.

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Im Zugedessen hat der Spieler den Vertrag bis 2030 verlängert, ging aber in Interviews öffentlich an die Bedeutung der Pause für seine Gesundheit und die Nationalmannschaft. Der Ankündigung zufolge sei des verletzungsbedingten Abstands ein wichtiges Thema. Raphinha betonte, dass "die Fans keine Sorgen brauchen, da er sich gut auf die Genesung konzentriert."

Auswirkungen auf die Saison und nächste Schritte

Die Entscheidung, vertraute Spieler abzugeben, hat direkte Folgen für die Saisonpläne. Lamine Yamal fällt für die Qualifikationsspiele gegen Tschechien am 20.45 Uhr erledigt, da er unter Knieproblemen leidet. Das Ergebnis hat die Saisonentwicklung von Barcelona unmittelbar beeinflusst, da der Club nun auf die restliche Bancharge zurückgreifen muss. Die nächste Phase der Saison wird daher stark von der Rückkehr dieser Stars und ihrer Gesundheit abhängig sein. Die Auswahl der Nationalitäten zeigte, wie eng die Verbandsführungen engkoppel inaktive Vereinssaisonmarkt sind.