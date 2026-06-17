FC Barcelona: Saudi-Arabien bietet 80 Millionen für Raphinha - Finanzspritze für Alvarez-Transfer

Saudi-arabische Topklubs Al-Hilal und Al-Nassr bereiten Angebote für Barças Raphinha vor. Ein Verkauf könnte Barcelona finanziell entlasten und den Weg für Julian Alvarez ebnen.

Die Planungen für den Transfer sommer beim FC Barcelona laufen auf Hochtouren. Bevor die Katalanen selbst größere Investitionen tätigen können, benötigen sie dringend Einnahmen. Genau hier könnte Saudi-Arabien eine entscheidende Rolle spielen.

Übereinstimmenden Berichten der spanischen Tageszeitungen AS und Mundo Deportivo zufolge bereiten die saudi-arabischen Spitzenklubs Al-Hilal und Al-Nassr Angebote für Barça-Star Raphinha vor. Beide Offerten bewegen sich im Bereich von rund 80 Millionen Euro. Für Barcelona wäre ein Verkauf des 29-jährigen Brasilianers ein wichtiger finanzieller Befreiungsschlag. Der Klub benötigt frisches Kapital, um im Werben um Wunschspieler Julian Alvarez, den Superstar von Real Madrid, überhaupt eine realistische Chance zu haben.

Der argentinische Weltmeister steht ganz oben auf der Einkaufsliste der Blaugrana. Ein Transfer erweist sich jedoch als äußerst schwierig. Atlético Madrid soll bereits ein Angebot über 100 Millionen Euro abgelehnt haben. Selbst Real Madrid, das selbst an dem Spieler interessiert ist, scheiterte mit einer Offerte von 150 Millionen Euro.

Atlético ist fest entschlossen, den Stürmer zu halten, und verweist auf die immense Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro in dessen Vertrag. Ohne einen großen Verkauf kann Barcelona in solchen Dimensionen kaum mitbieten. Daher rückt die Personalie Raphinha zunehmend in den Mittelpunkt der Transferüberlegungen. Für Raphinha wäre ein Wechsel nach Saudi-Arabien auch finanziell sehr attraktiv.

Dort könnte er ein deutlich höheres Gehalt beziehen als aktuell in Barcelona. Das Interesse aus Saudi-Arabien ist nicht neu: Bereits vor der Verpflichtung von Trainer Hansi Flick hatte der Brasilianer öffentlich eingeräumt, einen Wechsel nach Saudi-Arabien ernsthaft in Betracht zu ziehen. Nach dem Abgang von Stürmer-Routinier Robert Lewandowski, der möglicherweise in die US-amerikanische MLS zu Chicago Fire wechselt, sucht Barça dringend nach Verstärkung für die Offensive.

Sollte auch Raphinha den Verein verlassen, müsste im Sturm dringend nachgerüstet werden - allerdings stünde dann das nötige Kapital für eine solche Verstärkung zur Verfügung. In diesem Szenario würde der Transfer von Julian Alvarez realistischer





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