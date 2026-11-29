Der FC Barcelona erweitert seinen Tabellenvorsprung auf sechs Punkte. Ein torreiches Spiel gegen Deportivo A Coruna mit Hattrick durch Raphinha.

Der FC Barcelona zeigt sich bei Deportivo A Coruna einmal mehr in Torlaune. Schon nach 85 Sekunden trifft Lamine Yamal und setzte mit dem 5:1 (2:1) bei Deportivo A Coruna das nächste Zeichen. Das Team sicherte sich wichtige Punkte im Titelkampf und holte sechs Zähler von Real Madrid ab, das am Vortag im Heimspiel gegen Deportivo Alavés (1:2) gepatzt hatte. Diese Niederlage des Konkurrenten nutzte Barca sofort aus, um die Tabellenführung zu festigen. Es war ein überzeugender Auftritt der Katalanen, die deutlich machten, wer in dieser Saison die Nase vorn haben wird.

Frühes Tor und Führung durch Yamal

Die Partie begann sehr schnell mit einem entscheidenden Moment. Der 19-jährige Lamine Yamal ließ einen eigentlich harmlosen Schuss klug durch die Beine ins lange Eck rollen. Dieser Treffer war der Auftakt für eine Dominanz der Gäste. Pedri gab sich aber schnell aus (9.), um die Offensive zu stärken. Bald darauf brachte Mikel Olmo (20.) Barca in einer unterhaltsamen Anfangsphase per Kopf wieder in Front. Diese Torgefährlichkeit zeigte, wie gefährlich die Offensive von Barcelona aufgestellt ist.

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Raphinha mit Hattrick entscheidend

Raphinha (50., 83., 90.+1) sorgte mit einem Hattrick für den letztlich klaren Erfolg. Sein erstes Tor fiel nach der Pause und sorgte für die definitive Führung. Die weiteren Treffer sicherten den Vorsprung gegen den Gegner endgültig ab. Die Leistungen der einzelnen Spieler waren durchweg positiv. Insbesondere die Kombination aus schnellem Umschaltspiel und individueller Klasse überzeugte. Der 5:1-Sieg war verdient und spiegelte die Überlegenheit wider.

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Tabellenvorsprung vor Atletico Madrid

Barca hat nun die Chance, das Polster auszubauen. Aktuell liegt der Tabellenführer (39 Punkte) fünf bzw. sechs Zähler vor dem Duo aus Madrid. Dieser Abstand ist für die weitere Saison sehr bedeutsam. Der Druck auf die Verfolger wächst stetig. Die Punkteverteilung in den letzten Tagen hat die Lage deutlich zugunsten Barcelonas verschoben. Real Madrid hat durch die Niederlage gegen Deportivo Alavés die Kontrolle verloren. Barca nutzt diese Situation klug aus.

Rückspiel vorzeitig angesetzt

Gegen Atlético bestreitet Barca kurioserweise bereits das Rückspiel. Wegen der Austragung der Supercopa in Istanbul Anfang Februar wurde die Partie des 23. Spieltags vorgezogen. Im Hinspiel am 8. November hatte sich Barca mit 2:1 durchgesetzt. Diese Vorrückung der Partie ist eine besondere Konstellation in der Liga. Sie bietet die Möglichkeit, den Abstand noch weiter zu vergrößern. Die Fans und das Team freuen sich auf diese entscheidende Begegnung. Die Motivation für die nächste Partie ist entsprechend hoch. Barcelona zeigt sich in Topform und will den Titel holen.