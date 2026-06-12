FC Barcelona verpasst Alessandro Bastoni: Berater stellt klar, dass der Spieler nicht wechseln wird

Der FC Barcelona muss sich nach der Absage von Alessandro Bastoni auf die Suche nach einem neuen Abwehrchef machen. Der italienische Nationalspieler hatte als Wunschspieler von Trainer Hansi Flick gegolten.

Hansi Flick (61) wird sicherlich nicht erfreut sein über die jüngste Entwicklung beim FC Barcelona. Der Trainer hatte dringend einen neuen Abwehrchef gesucht und hatte den italienischen Nationalspieler Alessandro Bastoni (27) als Wunschspieler ins Visier genommen.

Doch nun hat der Berater von Bastoni, Tullio Tinti, klargestellt, dass der Spieler nicht zum FC Barcelona wechseln wird.

'Wir sind hier nicht zusammengekommen, um über Bastoni zu sprechen', sagte Tinti bei Sky Sport Italia. 'Er ist ein Inter-Spieler und hat noch zwei Jahre Vertrag. Er will diesen Vertrag erfüllen, denn er ist glücklich bei Inter. Es gab bislang überhaupt keine Probleme.

Er wird sicher bei Inter bleiben.

' Damit müssen die Katalanen ihre Pläne für eine Verstärkung der Abwehr zumindest vorerst begraben. Tinti ließ jedoch eine Hintertür offen: 'Ein Spieler wie Bastoni zieht immer das Interesse der Top-Klubs auf sich. Aber das ist jetzt kein Thema. Man weiß nie, was im Leben passiert, doch aktuell ist er extrem glücklich hier.





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