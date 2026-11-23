Das 16-jährige HSV-Talent Mikael Baza wechselt zum FC Barcelona. Die Ablöse beträgt rund 500.000 Euro plus Boni. Trainer Hansi Flick zieht ihn direkt ins Profiteam.

Das 16-jährige deutsche Abwehrtalent Mikael Gueada Yaotl Baza hat seinen Weg vom Hamburger Stadtteilverein zum FC Barcelona erfolgreich abgeschlossen. Kurz nach seinem Wechsel nach Spanien wurde er vom spanischen Rekordmeister ins Mannschaftstraining der Profis beordert. Der 1,93 Meter große Linksfuß überzeugte dabei auf Anhieb und markiert den Beginn einer außergewöhnlich steilen Karriere in der europäischen Fußballspitze.

Transfer Details und Ablösestrukt

Mikael Baza hat einen Vertrag bis zum Jahr 2029 beim FC Barcelona unterschrieben. Die fixe Ablösesumme beläuft sich auf rund 500.000 Euro. Darüber hinaus sind variable Boni sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung für den Hamburger SV (HSV) vorgesehen. Diese Finanzierungsstruktur sichert dem ursprünglichen Verein finanziell teil am zukünftigen Erfolg des Talents, falls dessen Marktwert weiter steigt.

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Vorbereitung im Nachwuchsleistungszentrum

Seine fußballerischen Grundlagen legte Baza beim Hamburger Stadtteilverein FC Süderelbe. Im Jahr 2024 wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum des HSV. Dort entwickelte er sich schnell zu einem der spannendsten Innenverteidiger seiner Jahrgangsklasse. Diese Leistungen ermöglichten ihm den Sprung in die deutschen U-Nationalmannschaften der Altersklassen U16 und U17.

Einfluss von Berater Pini Zahavi

Eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung spielte der Star-Berater Pini Zahavi, der über seine Firma Gol International tätig ist. Genau wie sein berühmter Cousin vertraut auch Baza auf die Dienste von Zahavi. Diese berufliche Verbindung erwies sich im Sommer 2026 als entscheidender Türöffner für den Transfer. Die professionelle Beratung sorgte dafür, dass der Wechsel unter optimalen Bedingungen gestaltet werden konnte.

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Hansi Flick zieht Baza hoch

FC-Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick (61) hat das Talent direkt aus der Jugend in das Profiteam geholt. Eigentlich war geplant, Baza behutsam in der berühmten Nachwuchsakademie La Masia aufzubauen. Doch die überzeugenden Leistungen im Training ließen Flick dazu entscheiden, den 16-Jährigen erstmals in das Profitraining zu integrieren. Dieses Signal zeigt, dass der Weg ins große Rampenlicht längst begonnen hat.

Training auf der Ciutat Esportiva

Der gebürtige Hamburger durfte sich auf dem Rasen der berühmten Ciutat Esportiva direkt neben Weltstars beweisen. Die Integration in den Profikader erfolgte nur wenige Monate nach seinem Wechsel nach Spanien. Trainer Hansi Flick erkennt darin die Qualitäten des Abwehrtalents, das bereits in der Familie Fußballsport verankert ist. Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung liegt nun in der gemeinsamen Arbeit mit der ersten Mannschaft.